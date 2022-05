Iselin Guttormsen fikk sitt beste sjekketriks av sin far

Etter to år med et nedstengt samfunn og lite nærkontakt kan det være vanskelig å komme i gang med flørtingen igjen. Sexolog Iselin Guttormsen og relasjonsterapeut Dora Thorhallsdottir forstår denne fortvilelsen, men påpeker at våren er den perfekte tiden for å finne seg en partner.

– Våren fungerer som en ny start for kroppen. Solen skinner og dagene er lengre. Dette bidrar til at testosteronet i kroppen øker, dopaminet skilles ut og endorfinene løper løpsk. Man blir rett og slett våryr og kåt, sier Iselin og legger til:

– Om våren blir alle lykkelige og man får litt overtenning. I år tror jeg det kan bli litt som under en kuslipp.

Dora mistenker at isolasjonen har gjort mange mer usikre sosialt, noe som vil avsløres i rusten flørt.

– To år i en hule vil gjøre mange mer utrygge og nervøse i sosiale situasjoner. Flørting er litt som med musklene, om man ikke bruker de så blir man utrent. Det vil nok være mange som kåler litt i år, sier Dora.

– Det kan være noe fint ved å være litt redd også, da vil man trå mer varsomt, fortsetter Iselin.

Blikkontakt og selvtillit

Dating på nett og ulike apper er blitt mye brukt de siste årene. Fungerer det egentlig å sjekke på den gamle måten?

Selv om Dora selv fant den store kjærligheten på nett, så mener hun at dette er fullt mulig og forteller at blikkontakt er nøkkelordet.

– Det viktigste er blikket. På et utested i gamledager så man rundt i lokalet. Hvis man får blikkontakt og et smil, så signaliserer det at noen liker deg. Det åpner for inkludering og invitasjon.

Hun understreker også viktigheten av å flørte med partner når man er i et forhold – ikke bare i begynnelsen.

Relasjonsterapeuten mener det blir enklere å flørte med alderen, noe hun nevner i humorshowet sitt «Overganger».

– Det jeg tenker er at flørtingen endrer seg med alderen. Når vi blir eldre, så blir vi tryggere på oss selv og mindre opptatt av hva andre synes. Det er en trygghet som kommer med årene.

Likevel påpeker hun at selvtillit er viktig uansett alder.

– Flørting er en omgangsform som andre liker, det er en måte å få noen til å føle seg sett på, alle liker følelsen av å være attraktiv eller interessant.

Både Dora og Iselin synes at damene må flørte mer.

– Mange damer liker å bli sjekka opp. Det er genetisk at mannen er jegeren. Samtidig så er det også mange menn som liker at damene er på, sier Dora, før Iselin fortsetter:

– Det er mye press på guttas skuldre. Mange tenker at det er mannen sitt ansvar å spandere middag, men det må vi legge fra oss. Vi må begynne å dele regningen.

Deler sine beste flørtetips

Iselin er singel for første gang på 11 år. Hun innrømmer at hun er rusten i flørtingen, men at det å by på seg selv aldri slår feil.

SINGEL: Iselin Guttormsen er singel etter 11 år i forhold. Foto: God morgen Norge

– Man må smile og være imøtekommende med åpne armer.

Det beste tipset har hun lært av sin far.

– Jeg lærte av faren min at man ikke alltid bør spørre hva folk jobber med, særlig nå etter korona, for kanskje har vedkommende mistet jobben. Det er bedre å heller spørre om interesser og verdier.

Humor og selvironi er også nøkkelord hos sexologen.

– Det heteste trikset er å by på seg selv med humor. Vær åpen for å prate om kropp og sex, ikke vær flau, sier hun.