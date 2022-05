TV 2 erfarer: Løke bryter med Vipers

Håndballstjernen skal, etter det TV 2 forstår, ha gitt beskjed til Vipers om at hun ønsker seg bort.

For kun et par uker siden fødte Heidi Løke sitt tredje barn. Da TV 2 snakket med linjespilleren i oktober i fjor, var hun fast bestemt på at hun skulle gjøre comeback.

– Hvis du tror jeg skal legge håndballen på hylla nå, så er ikke det tilfellet.

– Dette er ikke det siste vi har sett av Heidi Løke på håndballbanen?

– Det er det ikke. Jeg elsker jobben min og jeg har ikke lyst til å slutte. Jeg har det kjempegøy. Jeg vet at jeg kan trene bra under svangerskap og komme bra tilbake. Det kan selvfølgelig ta litt tid. Jeg føler kroppen er fin og så lenge alt går bra med fødsel, så skal det ikke være noe problem å komme tilbake nå heller, sa linjespilleren til TV 2 i oktober.

Løke har kontrakt med Vipers til 2023, men har ikke vært på banen for Kristiansand-laget hittil denne sesongen. Den siste kampen hun spilte for klubben var Champions League-finalen 30.mai.

Nå ønsker 39-åringen seg ut av kontrakten med Vipers fordi det blir for langt å pendle. Løke bor i Sandefjord.

Løkes gamle klubb Larvik, skal etter det TV 2 forstår, være interessert i å få linjespilleren tilbake. Løke ønsker fortsatt å satse på toppnivå og da er Larvik det naturlige valget.

Heidi Løke ønsker ikke å kommentere saken.

Løke har vært i Larvik to ganger tidligere, der hun blant annet var med på Champions League-gullet til klubben i 2011.

HISTORISKE: Heidi Løke og Larvik vant Champions League i 2011 og ble Norges første lag til å vinne mesterligaen. Foto: Kyrre Lien / NTB

Så dro hun til den ungarske storklubben Györ.

Etter flere år i Ungarn, dro linjespilleren til Storhamar sesongen 2017/2018.

I 2018 signerte hun en toårskontrakt med Larvik, men grunnet Larviks økonomiske situasjon på det tidspunktet, signerte hun med Vipers.

Det ble også nylig annonsert at Amanda Kurtovic skal tilbake til Larvik. Bakspilleren signerte en toårskontrakt og vender tilbake etter at hun forlot klubben i 2017.