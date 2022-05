Katarina Flatland er gravid

GOD KVELD NORGE (TV 2): Programleder Katarina Flatland deler at hun venter barn igjen.

Katarina Flatland deler på Instagram og i egen podkast at hun og partneren venter barn igjen.

– Vi gleder oss til å bli en familie på 4, skriver Flatland under en video på Instagram av gravidmagen.

Det var i podkasten hun og partneren Harald Dobloug har sammen, «Åpen Journal», at gladnyheten ble delt først. Paret har sønnen Bernard fra før, og det ble spilt av en video der han forteller om babyen i magen til Flatland.

– For de som ikke ser dette her, så peker Bernard på din mage. For der er det en bitteliten baby, sier Dobloug i podkasten.

– Jeg må si at jeg er veldig letta. Nå er det mange kilo som gikk av mine skuldre fordi det å være gravid i mange måneder uten å kunne si det til noen, det synes jeg er vanskelig, fortsetter Flatland.

De er fire måneder på vei.

Sønnen Bernard ble født i august 2020, og nå venter paret altså deres andre barn sammen.

– Hjertene våre sprekker av kjærlighet! Vår lille sønn. du er alt vi har drømt om, ønsket oss og trenger, skrev hun på Instagram den gang