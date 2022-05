-Danske Henrik Fisker er mannen bak den nye elbilprodusenten Fisker. De har base i USA, og den første modellen deres er SUVen Ocean. Den er det så langt kommet inn 40.000 reservasjoner på verden over, opplyser selskapet selv.

Planen er lansering til høsten. Prototypene testes akkurat nå. Norge står høyt på prioriteringslista – og Fisker skal etablere seg her i løpet av året.

De har også sluppet bilder av neste modell ut – den vesle bybilen Pear. Nå har Broom fått bilder av den tredje bilen, også. Den heter Project Ronin – og skal by på både ekstreme ytelser og rekkevidde som ifølge Fisker overgår alt annet på markedet.

Høye ambisjoner

Det er ikke småtterier Fisker frister med når de skal fortelle om den siste nyheten. Ronin er oppkalt etter filmen med samme navn, og er kjent for sine biljakt-scener.

Bilen skal kunne by på en del action, den også. Fisker lover at den skal ha ekstreme ytelser, firehjulsdrift og tre motorer. På sin egen Instagram-konto skriver Henrik Fisker at vi kan vente oss 0-60 mph/t på rundt to sekunder.

Men i den sammenheng er det jo verdt å nevne at SUV-en Fisker Ocean klarer 0-100 km/t på 3,9 sekunder ...

Knuser Tesla på rekkevidde – og prises gunstig

Første bil ut fra Fisker er SUVen Ocean (bildet). Så kommer en småbil som heter Pearl – og etter det luksus GT-bilen som nå kalles Project Ronin.

Spesielle dører

Foreløpig har vi kun dette ene bildet å forholde oss til. Men det viser linjer som minner om det vi er vant med fra en del andre biler som Henrik Fisker har tegnet.

Her snakker vi langt panser, kraftige hjulbuer og selvsagt ekstremt aerodynamiske linjer. Henrik Fisker vet hvordan ikonisk bildesign skal se ut – og har blant annet BMW Z8, Fisker Karma og en rekke Aston Martin-modeller på samvittigheten.

Det er en firedørs coupe – og cabriolet. Dørene er vi spent på. I en pressemelding uttaler nemlig Fisker at disse skal være helt spesielle, for å gjøre det lettest mulig å komme seg inn og ut av bilen. Men mer om hva vi kan vente oss, har de ikke villet dele.

Derfor tror Henrik Fisker at bensin- og dieselbiler vil forsvinne kjapt

Broom har hatt anledning til å treffe Fisker-sjef, Henrik Fisker, ved flere anledninger. Her står vi foran el-SUVen Ocean under bilutstillingen i Los Angeles før jul.

Batteripakken integrert

Fisker er også miljøorientert. De skal ha vegan-interiør ekstremt fokus på lav vekt og et innovativt batteri design.

Sistnevnte innebærer faktisk at batteripakken er en integrert del av strukturen på bilen. Heller ikke dette vil de foreløpig gå i dybden på – hverken hvilken kapasitet batteripakken vil ha, eller hvor lang rekkevidde den får. Men ryktene vil ha det til at vi snakker nærmere 1.000 kilometer på én lading.

Planen er at Project Ronin skal avdukes i august 2023 - og at produksjonen skal starte året etter.

Fisker Karma: Folk stopper opp og glaner åpenlyst

10 års garanti

Men først skal vi altså bli godt kjent med SUV-en Fisker Ocean. Det blir også en modell som appellerer til et langt bredere marked. Med en oppgitt rekkevidde på 610 kilometer, er den blant de beste i segmentet.

I tillegg har toppmodellen Ocean Extreeme 4WD en startpris på 625.000 kroner, som gjør den oppnåelig for mange. Denne har 550 hestekrefter og kan trekke tilhenger på opptil 1,8 tonn.

Norsk lansering av denne er planlagt allerede til vinteren.

Dette er det første bildet som ble frigitt av bilen. Der det ikke vises at det er en cabriolet.

Les mer om Fisker Ocean her

Video: Her kan du bli bedre kjent med el-SUVen Fisker Ocean:

Første gang en Fisker ble vist i Norge var på Broom-festivalen