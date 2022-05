Fortsatt ingen konklusjon om dødsårsak i Kåfjord

Det er for tidlig å trekke konklusjoner om dødsårsaken til kvinne i 60-årene i Kåfjord i Troms, opplyser politiet. En mann er siktet for grov vold.

Det er innhentet etterforskningsbistand fra Kripos, opplyser Troms politidistrikt i en pressemelding. Fortsatt gjenstår en rekke etterforskningsskritt, som avhør og analyse av beslag.

– Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport i saken. Denne har ikke dannet grunnlag for frafalle eller endre siktelsen mot vedkommende som er pågrepet. Det er likevel viktig å understreke at innholdet i rapporten åpner for flere alternative forklaringer på dødsfallet. Det vil ventelig gå noe tid før endelig obduksjonsrapport foreligger, sier politiadvokat Christian Hanssen.

Kvinnen som ble funnet død i en bolig i Birtavarre i Kåfjord kommune lørdag, var født i 1961, ifølge politiet. Den siktede er en mann født i 1965. Begge «hadde en tilhørighet til den aktuelle adressen», skriver politiet.

Mannen som er siktet for grov kroppsskade med dødelig utgang, benekter å ha gjort noe som kan ha forårsaket dødsfallet, ifølge forsvareren, advokat Ken Olav Warth.

– Min klient har forklart seg for politiet om den aktuelle kvelden og natten og nekter for å ha hatt noe med dødsfallet å gjøre, sa Warth til NTB i forbindelse med at siktelsen ble gjort kjent mandag.

