Betalte 90 000 kroner for russelåter de aldri fikk – nå beklager artisten

– Vi betalte en stor sum for en låt vi aldri fikk, sier Oliver Vedahl i russebussen Megaman til TV 2 hjelper deg.

De 19 guttene på bussen hadde betalt artisten 20 000 kr.

– Det var mye lyving om at låten kom. Det sa han mange ganger. Til slutt tenkte vi bare: «Det her er bare bullshit».

Se hvorfor Megaman-russen likevel jubler i videoen øverst.

DANSER: Megaman gjengen danser selv uten låt fra Unge Litago. Foto: TV 2 hjelper deg/Arne Kristiansen Huse

Megaman er en av mange russebusser som har bestilt låt av artisten Unge Litago. Årets russebusser bruker ofte over 100 000 kroner for å ha sanger både til bussnavn og konsept. Hver enkelt låt koster fra litt under 10 000 kroner og opp til 70-80 000 kroner for de dyreste.

Se mer i TV 2 hjelper deg-episoden «Livsfarlig russetid» på TV 2 Play.

«Famous»

Unge Litago kaller seg «famous låtprodusent» på Instagram og har lagt ut 92 låter på Spotify i løpet av litt over to år. Men til tross for høy produksjon har han ikke fått ferdig alle låtene som russen har bestilt.

Det fikk russebussen Megaman fra Mysen erfare:

– Vi skulle betale 35 000 kroner til sammen for låten og betalte 20 000 kroner før vi skjønte at det var noe tull, sier Oliver.

Russebussen skrev under kontrakt med Unge Litago allerede 17. september i fjor. I januar begynte de å mase og ble lovet levering innen 1. februar, men etter gjentatte purringer var det fortsatt ingen låt i sikte. Til slutt ba de om å få pengene tilbake:

– Han sendte bilde av at han hadde betalt, men pengene kom aldri inn. Så han har bare lurt oss, sier en skuffet Oliver.

INGEN LÅT: Megaman-bussen er skuffet. Foto: TV 2 hjelper deg/Arne Kristiansen Huse

170 000 kroner er ikke betalt

TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med seks russebusser som til sammen har betalt inn rundt 90 000 kroner til Unge Litago, som egentlig heter Rashid M. Ahmed.

Jonas Sigurdsen forteller at dere buss også er blitt lurt av Unge Litago, og at de hverken har fått russelåt eller 10 000 kroner tilbakebetalt.

– Jeg la ut på vår Instagram at hvis noen hadde blitt lurt av den artisten, så kontakt oss. I løpet av 24 timer fikk vi svar fra over ti andre grupper. Noen hadde fått pengene tilbake etter lang tid, mens andre ennå ikke har fått pengene tilbake, sier Jonas.

Megaman har gjort det samme og sier at nærmere 25 russebusser har meldt om problemer med leveringen fra Unge Litago.

Russebussen Ville Veier har betalt inn 22 500 kroner. De har heller ikke fått valuta for pengene.

– Ingen låt og ingen penger, sier Shano Hansen fra Ville Veier.

NULL RESPONS: Ville Veier har ikke fått låt. Foto: TV 2 hjelper deg/Sven-Erling Brusletto

Det er ikke bare russen som klager på at de ikke har fått penger fra Ahmed. Også en av de artistene han har samarbeidet med mener at Ahmed skylder ham 80 000 kroner. Hans manager har anmeldt Ahmed til politiet for bedrageri.

– Svært trist

Helt siden 19. april har TV 2 hjelper deg vært i kontakt med Rashid M. Ahmed, alias artisten Unge Litago, men det har vært vanskelig å få svar på hva som har skjedd. Etter mange purringer kom han på tirsdag endelig tilbake med et skriftlig svar på e-post.

«Jeg finner det svært trist at denne situasjonen har oppstått, og beklager på mitt sterkeste. Mitt største ønske er å kunne gjøre opp for meg, og all min tid vil gå til å rette opp feilene som har blitt gjort. Som representant for flere artister har jeg innsett at honorarer for låter ikke burde ha blitt utbetalt til artistene og oss før jeg faktisk hadde mottatt materiellet som ble betalt for», forklarer Rashid M. Ahmed i e-posten.

På telefon forklarer Ahmed at han flere ganger hadde laget beaten, men ikke fått tilsendt vokalen og dermed ikke fått laget låten ferdig. Men han innrømmer at han har tatt på seg for mange oppdrag:

«Selv er jeg ung og har mye å lære, og dette er noe jeg virkelig tar lærdom av. Jeg ønsker ikke å legge skylden på andre, da det er jeg selv som står ansvarlig for bedriften og artistene som leverer låtene. Kontrakter med artister skulle vært på plass før avtaler ble inngått, slik at penger ikke ble betalt før låt var mottatt», skriver han.

Skal betale

På telefon bekrefter han at han fortsatt ikke har betalt tilbake rundt 90 000 kroner han skylder til seks forskjellige russebusser TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med. Han har heller ikke betalt 80 000 kroner han skylder en av de vokalistene han har jobbet sammen med. Likevel skriver han:

«Jeg har startet å tilbakebetale kunder som ikke har fått russelåten de har betalt for, og jeg vil arbeide fremover for å sikre at disse blir refundert».

Ahmed henviser oss til en av de som har fått tilbakebetalt penger, Henrik Lager, som representerer russebussen Gentlemens Club 23.

Flaks likevel

Oliver Vedahl og russebussen Megaman har ikke hatt like mye hell. De venter fortsatt på sine 20 000 kroner. Men de har hatt litt flaks likevel.

– Da vi skjønte at sangen aldri kom, kontaktet vi en som har laget sang for oss før, og han fiksa sang på to og en halv uke. Den kostet oss bare 8000 kroner, og vi er veldig fornøyde med den. Den er ute på Spotify nå og klar til å brukes når vi ruller, forklarer Oliver, om låten «Megaman 2022» av Alexander «Krabba» Krabberød.

RULLER: Megaman fikk ny låt. Foto: TV 2 hjelper deg/Arne Kristiansen Huse

Låten kom i tide til den store russehelgen 23. og 24. april. Så nå er bare spørsmålet om de får pengene tilbake fra Unge Litago før russetiden er over.