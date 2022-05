Det norske bilmarkedet har gått gjennom store endringer de siste årene. Det handler om overgangen til elektriske biler – og med det en rekke nye bilmerker som har etablert seg her hjemme.

Aldri før har vi fått så mange nye merker på så kort tid. Det har også ført til et rekordhøyt totalantall. Ikke mindre enn 54 bilmerker kjemper nå om kundenes oppmerksomhet.

– Det som gjør dette litt ekstra spesielt, er at de nye merkene har kommet på toppen av alle som var her fra før. Så langt har ikke inntoget av nye bilmerker, særlig fra Kina, gjort at noen av de etablerte har kastet kortene. Dermed blir også antallet så høyt, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Ikke rekord i antall modeller

– Men er det virkelig marked for så mange merker, i tross alt ganske lille Norge?

– Det nøkterne og realistiske svaret på det er nok nei. Med så stort utvalg, blir det lite igjen på merkene som har lavest profil og selger færrest biler. De siste årene har vi også sett hvor mye drivlinjer har hatt å si. Bilmerker med elbiler har nesten uten unntak hatt en opptur. Mens de som har vært trege med elektrifisering har slitt tungt i Norge. Nå kommer elbilene også hos de aller fleste som har vært sent ute. Men det gir nok ikke automatisk noen opptur i det norske markedet nå. Vi merker godt av kundene nå har blitt mer selektive, mener Møller Johnsen.

Antall modeller følger ikke helt antall merker. 299 tilgjengelige modeller akkurat nå er et høyt antall, men rekord er det ikke.

To «nye» bilmerker blant Norges mest solgte

Hongqi er ett av bilmerkene som nylig har kommet til Norge. De kommer fra Kina og selger elbil - det er fellesnevneren for mange av de nye merkene.

Mange har forsvunnet

– Det skyldes ganske enkelt at mange bilmodeller har forsvunnet fra det norske markedet de siste årene. Mange importører har trimmet utvalget og faset ut modeller med lavt salg. Igjen ser vi konsekvensene av elbil-bølgen. Og selv om det har kommet mange nye og elektriske modeller de siste årene, har de ikke helt klart å kompensere for bortfallet av andre. Mange merker selger færre modeller i Norge nå, enn de gjorde for bare noen år siden, forteller Brooms redaksjonssjef.

Og rekordmange merker til tross: Det samlede antallet nyregistrerte biler er så langt i år ned med 15 prosent, sammenlignet med fjoråret. Det tallet lyver imidlertid ganske mye.

Derfor forsvant en av Norges mest solgte biler

Mange tidligere storselgere har blitt faset ut av det norske markedet. Dette er Ford Mondeo som forsvant i fjor.

81 prosent elbiler

Det er nemlig ingen hemmelighet at mange bilimportører nå har lange ventelister og lang leveringstid. Mange tusen biler er kjøpt og bestilt – men ikke utlevert ennå. De vises dermed ikke på registreringsstatistikken. Ventetid på ett år og mer er ikke uvanlig på de mest ettertraktede modellene. Hvor fort denne situasjonen eventuelt vil endre seg, er helt uklart.

Ved inngangen til mai, var det totalt registrert 42.067 nye personbiler her til lands. Av disse var hele 34.002 elbiler – som gir en elbilandel på nesten 81 prosent. I fjor på samme tid var elbilandelen på drøyt 53 prosent. Her går altså utviklingen svært fort.

Her går det trått: Ikke produsert så få biler siden 1958

Slik endte bilsalget i april. Her er det bare én modell som ikke er elektriske blant de ti mest solgte. Tabell fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Video: Flere merker er på vei – dette lover bra