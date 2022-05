De «snille» hunderasene er ikke nødvendigvis snille

Golden retriever og Labrador er kjent for å være såkalte snille hunderaser som passer godt som en familiehund, mens en Pitbull omtales ofte som en mer aggressiv rase.

Ifølge en ny internasjonal studie kan man ikke sette hunder i bås ut ifra raser. Det viser seg at rasen ikke nødvendigvis har noe å si om hunden er snill eller aggressiv, skriver Forskning.no.

Det er hver enkelt hunds personlighet som avgjør om hunden er snill eller ikke mot andre mennesker og dyr.

– Enkeltindivider

Selv om to hunder fra samme rase ligner mye på hverandre utseendemessig, kommer det frem i studien at personlighetene kan være veldig forskjellige.

RASE: Forskning viser at en rasebeskrivelse bare til en viss grad kan si noe om hvordan en hund er. Foto: Colourbox

I undersøkelsen som er gjort har en rekke forskere intervjuet 18.000 eiere om adferden til hundene deres. I tillegg har de også undersøkt DNA-et til rundt 2.000 dyr.

Science skriver også at rase bare til en viss grad kan si noe om hvordan en hund faktisk oppfører seg.

Så dersom man er på leting etter den perfekte familiehunden, bør man ikke nødvendigvis velge ut ifra raser med best rykte.

– For visse egenskaper kunne vi ikke finne noen større forskjeller mellom ulike hunderaser, forklarte forsker Elinor Karlsson under en pressekonferanse.

Hun har vært delaktig i undersøkelsen.

Dersom du henger deg for mye opp i beskrivelsen av en hunderase, er sjansen stor for at du ikke får en hund som er slik du så for deg.

– Hunder er først og frem enkeltindivider, poengterte Karlsson.

Stiller spørsmål ved forbudte raser

På 1800-tallet ble hunder delt inn i raser ut ifra utseendet sitt. Før hundene ble delt inn i ulike raser var det vanlig å kun ta utgangspunkt i hver enkelt hunds egenskaper når man skulle avle hunder.

Målet var å avle frem hunder som var gode på spesielle egenskaper, som for eksempel å gjete, jakte eller holde vakt.

Til tross for nyere forskning som viser at hunder er enkeltindivider, og ikke alltid passer med rasebeskrivelsen sin, er det likevel noen punkter man kan knytte til de ulike rasene.

En Border collie viser seg å være mer lettlært enn andre, mens en Alaskan malamut krever mer for å trenes opp, Retrievere kan være engstelige for fremmede og Labradorer elsker å bade.

ULOVLIG: Dogo argentino er blant de ulovlige hunderasene i Norge. Foto: John Minchillo / AP

Forskerne konkluderer med at aggressive hunder ikke har noe med rasen å gjøre. Det handler mest om hvordan hunden er som et individ, og de stiller derfor spørsmål ved regelverk som forbyr visse hunderaser.

I Norge er blant annet Pitbullterrier, Dogo argentino og Toso inu forbudte raser skriver Mattilsynet. Det er heller ikke lov å avle eller innføre hunder, sæd eller embryo fra rasene.

Andre punkter kan avgjøre om hunden er aggressiv eller ikke, om de er engstelige og hvor gamle de er. En gammel hund er ofte sintere enn yngre hunder. Det kan komme av smerter i kroppen.