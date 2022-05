Landslagskeeperen om klubbskiftet: – Det var uutholdelig

Han så seg nødt til å finne en ny klubb. Henrik Haukeland har siden herjet for en av Europas beste klubber. Nå er han klar for skjebnekamp.

Den norske landslagskeeperen var førstevalg i svenske Färjestad. Så signerte storklubben den tsjekkiske målvakten Dominik Furch.

Haukeland ble henvist til benken.

Ved juletider bestemte han seg for at nok var nok. Han ville dra et sted hvor han ble satset på.

– Det var uutholdelig å ha det som jeg hadde det. Det fungerer ikke for meg. Det var det eneste riktige å gjøre, sier han til TV 2.

Da EHC Red Bull München ga han et godt tilbud og ønsket å satse på han, var valget enkelt. Haukeland signerte og dro til Tyskland.

EXIT: Henrik Haukeland var ikke fornøyd med hvordan tilværelsen ble i Färjestad Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Elleville tall

– Det har vært en veldig positiv opplevelse etter at høsten ikke ble som jeg hadde tenkt. Det har vært veldig positivt. Jeg har kommet til et lag hvor jeg har fått tillit. Det har gått vår vei, sier han.

Haukeland kunne godt brukt større ord om egne og lagets prestasjoner. Da nordmannen kom til klubben var laget plassert rundt midten av tabellen. Siden har det gått en vei: Oppover.

De endte på andreplass i grunnserien. I sluttspillet har de tatt seg hele veien frem til finale.

På veien dit har Haukeland vært avgjørende. På sine 12 første kamper hadde han en redningsprosent på 95. Det er elleville tall for en keeper. Siden har han fortsatt å herje for sin nye klubb.

– Vi har et veldig bra lag. Det har hjulpet meg veldig bak der. Jeg har bra arbeidsforhold, sier 27-åringen.

– Hvordan var det å bytte klubb midt i sesongen?

– Jeg har aldri gjort det før. Det var litt annerledes. Da jeg kom ned gikk det en eller to dager før hele laget var i Covid-19-karantene. Det var en ganske kjedelig start. Ellers har det gått veldig bra. De har tatt meg veldig godt imot. Det er en ålreit gruppe her, svarer han.

Skjebnekamp

I finalen er serievinner Eisbären Berlin motstander. De leder finaleserien 2-1 før onsdagens kamp.

I Tyskland spilles det finalserier med best av fem kamper. Det betyr med andre ord at onsdagens kamp blir en skjebnekamp.

– Det er veldig kult. Det er kamper nesten annen hver dag. Både i Berlin og her er det fulle hus. Det er to gode lag som kriger mot hverandre, sier han.

– Hvor godt er nivået i Tyskland sammenlignet med andre ligaer du har spilt i?

– Jeg vil si at laget vårt er blant de bedre lagene i Europa. Det som kanskje skiller Tyskland og Sverige er nok bredden, men det er en veldig bra liga, svarer han.

FØRSTEVALG: Mye tyder på at Henrik Haukeland vokter det norske målet i VM i Finland i mai. Foto: Beate Oma Dahle

Haukeland har ikke tenkt så mye på VM i Finland som nærmer seg med stormskritt. Han venter til han eventuelt blir tatt ut. Mye skal gå galt for at Petter Thoresen ikke velger med seg 27-åringen i sin siste landslagstropp. I Finland blir trolig Haukeland førstevalg i det norske målet.

Før den tid vil han bli mester i Tyskland. Kampstart for EHC München - Eisbären Berlin er 19.30 onsdag.