Skal du råkjøre, bør du være klar over at det kan få alvorlige konsekvenser. Først og fremst fordi du kan sette eget og andres liv og helse i fare. Men også fordi lovens lange arm reagerer stadig hardere på dette.

I Norge har bøtesatsene gått kraftig oppover de siste årene, og prikk-systemet skal sørge for at de som blir tatt ofte, til slutt mister førerkortet.

Men andre land er mye strengere enn dette. For eksempel er Sveits og Danmark land du virkelig skal tenke deg om, før du bryter fartsgrensene. Vårt naboland i sør har en ordning der de beslaglegger bilen din og selger den, om du er for hard på gassen.

Den filosofien ser det ut til at andre land lar seg inspirere av. Eieren av bilen på bildet over, kan nemlig se langt etter å få den tilbake med det første.

Galimatias

Bilen det er snakk om er en Nissan GT-R. Den ble målt til 159 km/t da den dundret gjennom Rotterdam sentrum i Nederland – i et område som har 50-sone.

Lokal nettsteder rapporterer at bilen ble observert da den kappkjørte med en BMW – uten at det har kommet fram detaljer om hvilken modell dette var.

Politiet tok også bilde av selve fartsmålingen. Foto: Politie Rotterdam Centrum

Politiet stilte seg opp med laser, og de målte GT-R-en til tre ganger så høy fart som tillatt.

Tok bilen

Bilen hadde til alt overmål tyske skilter som var gått ut på dato.

Bot og fratatt førerkort var ikke de eneste konsekvensene eieren måtte forholde seg til. I tillegg ble nemlig bilen beslaglagt.

Hva som skjer videre avgjøres i rettssystemet. Men det virker sannsynlig at den forblir i hendene på myndighetene en god stund – mest sannsynlig på ubestemt tid.

Råskinn

GT-R er en svært populær sportsbil, som har ekstreme ytelser. Den generasjonen det er snakk om her, har 530 hestekrefter. Effekten hentes fra en 3,8-liters V6-er med twin turbo. 0-100 km/t leveres da på rundt 3 sekunder,.

Men mange eiere tuner disse bilene – slik at ytelsene blir enda hvassere.

Da vi testet denne bilen skrev vi blant annet følgende:

Motoriseringen av denne bilen er "off the chart". Det er et mekanisk og teknisk mesterverk – enkelt og greit. Ikke bare er det krefter i bøtter og spann – men du får langt mer driftssikkerhet enn mange av konkurrentene kan by på også.

