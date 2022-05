Jenta som meldte Vollvik til politiet: – Jeg fikk beskjed om en småjobb

Jenta som var hyret inn av Idar Vollvik gjennom et bemanningsselskap, forteller at hun reagerte på oppdraget om å flytte munnbind fra esker merket «non-medical» til esker som fremstod som medisinsk godkjente.

Torsdag var det klart for et av de mest sentrale vitnene i munnbind-rettssaken mot Idar Vollvik - en av Norges mest omtalte gründere.

– Hun har gitt et viktig tips som er årsaken til at vi sitter her i dag, sier aktor Silje Alsaker Solheim til TV 2.

Dette er den 18 år gamle jenta, som i 2020 var hyret inn av Vollvik gjennom et bemanningsselskap for å pakke om importerte munnbind før de skulle selges via nettbutikken hans.

BEVIS: I retten har aktor Sigrid Sulland tatt med seg en av pakkene som ble funnet i lagerlokalene med påmerking «non-medical». Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Fikk beskjed

– Jeg fikk beskjed om en småjobb, og før jeg kom ble jeg fortalt at det handlet om ompakking. Hun som gav meg jobben visste ikke så veldig mye om det, men to av dem som jobbet der viste meg rundt og forklarte meg at munnbind skulle pakkes om fra en pakning til en annen, sier hun i retten.

I tillegg var det en lapp som skulle fjernes fra noen av pakningene.

I sin forklaring har Vollvik selv forklart at hensikten var å pakke om munnbindene som hadde uforståelige og utenlandske pakninger, for å gjøre dem enklere for norske forbrukere.

Vollvik har også forklart at noen av forsendelsene var vannskadde, og at de måtte pakkes om av den grunn.

Gründeren har hele tiden nektet straffskyld og avvist at han med vitende vilje skulle ha feilmerket for å lure kundene til å tro at de kjøpte trygge munnbind.

BESLAG: Her ved et lager i Bergen hadde politiet aksjonert og konfiskert flere kasser med munnbind 1. september 2020. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2.

Derfor reagerte hun

Den gang var jenta 16 år, og bet seg i merke at kassene Vollvik hadde importert fra Kina var merket «non-medical» («ikke-medisinsk» på norsk).

I retten forklarer den nå 18 år gamle kvinnen at hun først søkte på nettet, og leste seg opp på forskjellen mellom medisinske og ikke-medisinske munnbind. Deretter diskuterte hun saken med sin mor som jobber i helsevesenet.

Medisinske munnbind er godkjent for bruk i helsevesenet, og kan beviselig hindre spredning av sykdommer og infeksjoner.

– Hva var det som gjorde at du reagerte? spør aktor Sigrid Sulland.

– Det var at på den ene pakningen sto det «non-medical», og på den andre sto det andre merker. I tillegg hadde vi ikke regler på å bruke hansker når vi pakket om og fjernet lapper inni pakningen. Det synes jeg var litt....

– Rart? spør aktor, hvorpå vitnet nikker.

BEVIS: Tirsdag 3. mai startet rettssaken mot gründer Idar Vollvik. Han er tiltalt for brudd på loven om medisinsk utstyr, fordi politiet mener han feilmerket 700.000 munnbind. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Varslet politiet

Etter tre dagers jobb, gikk jenta til politiet og varslet om det hun hadde sett.

Jenta tok med seg noen av munnbindene, sertifikater og deretter fortalte hun politiet hvordan dette ble ompakket.

Etter avhøret av 16-åringen tok politiet kontakt med legemiddelverket, som deretter bisto under ransakingen av ulike lokaler.

– Traff du noen gang Vollvik? spør aktor Sulland.

– Bare èn eller to ganger da han skulle hente de ferdigpakkede pakkene.

18-åringen sier hun erindrer at de nye pakkene var merket med andre koder enn de originale pakningene. Se faktaboksen under for forskjellene på medisinske munnbind.

Dette er medisinske munnbind: Medisinske munnbind inndeles i Type I, Type II eller Type IIR. Høyere typetall gir høyere filtrering og mer beskyttelse. Type I: Bør benyttes for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner. Type I munnbind er ikke beregnet for bruk av helsepersonell i et operasjonsrom eller i andre medisinske miljøer med lignende krav (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 95 %). Type II: Kirurgisk munnbind.





Kirurgiske munnbind med høyest filtreringsgrad. De er laget til bruk i kirurgiske og medisinske miljøer i helsevesenet (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 98 %). Type IIR: Samme krav som type II, men munnbindet er i tillegg sprutbestandig, og kan være noe tyngre å puste gjennom (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 98 %). Kilde: Legemiddelverket

700.000 munnbind

Det er satt av seks dager til rettssaken mot Vollvik.

Politiet mener gründeren bevisst har pakket om, forsøkt pakket om, eller feilmerket 700.000 ikke-medisinske munnbind, som skulle selges i nettbutikken Ludo Store under korona-pandemien.

Målet med ompakkingen skal ha vært å få dem til å fremstå som medisinske, altså munnbind som er godkjent for bruk i helsevesenet med påvist beskyttelse mot spredning av infeksjoner.

– Dette er en spesiell sak, både fordi saken gjelder særlovgivning, og fordi det er første gang noen er tiltalt for loven om medisinsk utstyr, sier aktor Solheim i sitt innledningsforedrag

Derfor er han på tiltalebenken

Stolte på importører

I tiltalen har statsadvokaten skrevet at påtalemyndigheten mener det foreligger særlig skjerpende omstendigheter fordi feilmerkingen skjedde under korona-pandemien, da det var stort behov for trygt smittevernutstyr.

Selv har Vollvik ettertrykkelig avvist anklagene, og sagt at han stolte på norske importører om at munnbindene han kjøpte inn oppfylte kravene.

I tillegg hevder han å ha hyret inn fagfolk som skulle kvalitetssikre varene, og at eventuelle dårlige parti ble oppdaget og krevd i retur.