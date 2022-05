Dønn ærlig Salah: – Dette har jeg ikke sagt før

I et lengre intervju i BT Sports studio etter seieren over Villarreal lettet Mohamed Salah på sløret om målene for sesongen.

Mohamed Salah og Liverpool er klare for Champions League-finalen. Foto: Alberto Saiz

Vanligvis er Liverpool-stjernen forsiktig med hva han sier rundt både egne og lagets mål, men nå tør også Salah å snakke om de skyhøye forventningene han har til seg selv og laget.

– Vi kjemper for alt nå. Vi har allerede vunnet ett trofé, vi er i Champions League-finalen, vi er fremdeles med i kampen om ligatittelen og vi har en FA-cupfinale mot Chelsea snart. Så jeg prøver bare å holde det gående, være fokusert, trene hardt og bare distansere meg fra alt rundt. Jeg vet hva jeg vil, og forhåpentligvis kan jeg få det ved slutten av sesongen, forteller Salah i intervjuet.

Men hva er det egentlig han vil? På spørsmål fra Rio Ferdinand om han setter seg personlige mål i forkant av en sesong, svarer Salah:

– Alltid. Jeg vet akkurat hva jeg ønsker å oppnå i en sesong, både personlig og med laget, der det kollektive er det viktigste.

Så langt denne sesongen står Salah med 30 mål og 15 assists. På spørsmål om det er mer eller mindre enn målet han satt seg før sesongen er egypteren krystallklar:

– Under. Men jeg er nesten der, sier Salah og ler før han fortsetter:

– Jeg har store forventninger til meg selv. For å være helt ærlig, og dette har jeg ikke sagt før, men før sesongen bestemte jeg meg for å gå for 40 mål og 10 til 15 assists. Så jeg har nådd assists-målet, men nå må jeg fokusere på å score mål.

– Jeg tror Trent kommer til å bli sur fordi jeg har flest assists i Premier League, men jeg kommer til å gå for alt og forhåpentligvis så får jeg det jeg vil ha, sier Salah med et lurt smil.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt tviler på at Salah når 40 mål denne sesongen.

– Det skal godt gjøres. Det var voldsomt en stund, men har stoppet litt opp. Det som er spesielt med Salah er at han ikke overscorer i ligaen. De fleste andre som topper toppscorerlisten scorer mer enn forventet, det gjør ikke han, sier Thorstevdt og utdyper:

– Salah er enormt flink til å komme i posisjon for scoringer og det vil han fortsette med. Men at han skal klare ti mål til på de kampene som er igjen, tror jeg blir ganske tøft.

Går for kvadruppelen

Nå innrømmer også Salah at en historisk kvadruppel er hovedmålet for Liverpool.

– Så absolutt. Det var kanskje ikke det i starten av sesongen, men nå er det det. Jeg er alltid ærlig, og ved sesongstart fokuserer jeg alltid på Champions League og Premier League. Men nå er vi nære å ta alt, så hvorfor ikke?

Liverpools stjernespiss forteller at han tidlig skjønte at de kunne vinne årets Champions League.

– Jeg tror jeg skjønte at kvadruppelen var mulig etter at vi slo Manchester City i semifinalen i FA-cupen. Men med Champions League har jeg tenkt det siden starten. Vi spilte fantastiske kamper i gruppespillet hvor vi var i en veldig tøff gruppe og vi slo alle. Allerede på det stadiet sa jeg at «ja, vi kommer til å vinne Champions League i år».

Med snakk om kvadruppel-mulighetene og Liverpools suksess på banen, er det et stort forventningspress på Merseyside-klubben om dagen. Akkurat dét prøver Salah å distansere seg fra.

– Jeg tar dag for dag og kamp for kamp. Det viktigste er å fokusere på jobben du skal gjøre, ikke la deg påvirke av det noen sier, ha målene du har satt deg i hodet og bare kjøre på.

Håper på Real Madrid i finalen

Onsdag kveld blir det avgjort hvem Liverpool må slå i finalen for å realisere Salahs spådom. Han har et klart ønske om hvem han foretrekker av Manchester City og Real Madrid.

– Jeg har lyst til å møte Real Madrid, så ærlig må jeg være. City er et veldig tøft lag å møte, og vi har møtt dem noen ganger denne sesongen. Men om du spør hvem jeg personlig ønsker som motstander, så er det Real Madrid, sier Salah og begrunner:

– Vi har tapt Champions League-finalen for dem før, så jeg har lyst til å møte dem igjen og forhåpentligvis vinne denne gangen.

At Salah ønsker revansje har TV 2s fotballekspert full forståelse for.

– Jeg var i Kairo og så den kampen. Salah måtte ga av banen med skade etter kort tid, så jeg forstår at han og Liverpool ønsker revansje. Samtidig så har de lyst å spille mot andre lag enn Manchester City som de knuffer med hele tiden. Så tror jeg også at Salah ser at Real Madrid er et lag som, ja, tar seg videre på utrolig vis, men at det faktisk er lettere å møte dem enn City, sier Thorstvedt.