Å ta feil av pedalene er kjedelig. Særlig når du kjører en nesten helt nyinnkjøpt superbil til 706.000 dollar, eller 6,7 millioner norske kroner. I dette tilfellet er det snakk om en legendarisk og svært sjelden Ford GT40 Heritage Edition.

Like fullt var det det en nyslått bileier i 50-årene fra Florida i USA nylig opplevde. I alle fall var det det han ga som forklaring til politiet.

På vei ut av et boligfelt, girte han ned, og mistet kontrollen over den legendariske sportsbilen han nylig hadde hadde kjøpt på auksjon.

Bilen traff en palme under den ukontrollerte ferden og fikk store skader i frontpartiet. Det skiver den amerikanske bilnettstedet roadandtrack.com.

Slik ser Ford GT40-en ut etter et ublidt møte med en palme. Foto: John Peddle / Facebook

Traff en palme

Eieren hevder også at veien var dårlig rengjort og at dekkene var slitt og at dette bidro til en rekke uheldige omstendigheter, som igjen førte til ulykken. Han hevder videre at farten var lav. Bare rundt 50 kilometer i timen.

Politirapporten åpner vel for andre tolkninger av farten, uten at den er fastsatt ennå. Saken etterforskes fortsatt.

Uansett: Sammenstøtet med palmen var såpass kraftig at flere av bilens airbager ble utløst og som man kan se av bildene har bilen store skader foran og er godt klemt sammen. Dette er neppe den billigste bilen å reparere heller ...

Det som heller ikke er særlig bra for eieren er at bilen, ifølge politirapporten, på ulykkestidspunktet ikke var forsikret. Dermed ser det ut til at skadereparasjonen kommer i tillegg til en allerede saftig kjøpesum.

For å liksom toppe det hele, viser det seg også at bileieren heller ikke hadde gyldig førerkort.

Kun 346 Ford GT40 Heritage Edition-biler ble bygget. Illustrasjonsbilde.

Sprek bil

Ford bygde rundt 4.000 retro-utgaver av GT40 mellom 2004 og 2006, som en hyllest til den legendariske Ford GT40-racerbilen som vant flere Le Mans 24-timersløp på slutten av 60-tallet. Den krasjede bilen antas å være en sjelden Heritage Edition-utgave med de velkjente Gulf-fargene i blått og oransje. Bare 346 slike biler ble bygget.

Motoren er 5,4-liters V8 som yter friske 550 hestekrefter. Spurten fra 0 til 100 km/t gjøres unna på superkjappe 3,3 sekunder. Med manuelt gir og bakhjulsdrift kan bilen være et beist som kan være vanskelig å håndtere. Tydeligvis – og i alle fall om man ikke treffer riktige pedaler ved girskiftet.

Bildene fra den ulykksalige kjøreturen er tatt er tatt av John Peddie, og de går nå verden rundt.

