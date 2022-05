Ekspert: To punkter strider med omstridt våpenbruk

Russland blir beskyldt for bruk av klasevåpen mot en rekke tettbefolkede steder i Ukraina.

Det er vanskelig å fastslå hvor utbredt bruken er, men i områdene hvor de russiske styrkene har trukket seg tilbake blir bruken gradvis avdekt.

Det har blant annet en gransking utført av The Guardian og Bellingcat avslørt. FN har også mottatt troverdige rapporter om at klasevåpen flere ganger er brukt i boligområder.

Per Håkon Breivik er leder for humanitær mine- og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp, og skal til Ukraina for å bidra i opprydningen. Han sier de største adjektivene kan brukes for å beskrive hvor mye de har å rydde.

– Det er enormt, og media har også vært ekstremt flinke til å dokumentere bruken av både klasevåpen og landminer som ligger igjen.

HAGLE: Per Håkon Breivik sammenligner klasevåpen med å bruke hagle i en folkemengde. Foto: Norsk Folkehjelp

– Rammer sivile

Breivik forklarer at klasevåpen kategoriseres som et eksplosivt våpen som gjør veldig stor skade over et stort område.

– Det er gjerne en beholder med mange småbomber inni. De kan slippes ut fra fly og helikopter, og brukes i artilleri og raketter. På et tidspunkt åpner beholderen seg, slik at det regner småbomber som eksploderer over bakken eller på bakken.

Klaseammunisjon er i dag forbudt i 110 land gjennom en internasjonal konvensjon fra 2008. Avtalen forbyr produksjon, eksport, lagring og bruk av klaseammunisjon.

Verken Russland eller Ukraina har ratifisert konvensjonen.

– Hvorfor er disse våpnene så omstridte?

– Det handler i utgangspunktet om delte meninger. Noen mener at de humanitære konsekvensene er uakseptable, mens andre ikke ønsker å begrense noen våpen som kan brukes i krig, sier Breivik.

Han understreker at bruk av klasevåpen er grusomt for sivile.

NEDSLAG: Nedslag som dette i bakken er lett synlige en rekke steder i den ukrainske byen Mykolajiv. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Man kan nesten sammenligne det med å bruke hagle i en folkemengde. Det rammer ekstremt mange uskyldige og forbipasserende.

– Vi vet jo at bruk av eksplosive våpen i byer og tettbefolkede områder, så viser global statistikk at ni av ti av de skadde og drepte er sivile, fortsetter Breivik.

Peker på to punkt

Gro Nystuen er fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Hun sier selv om Russland aldri har signert konvensjonen, betyr det ikke at de kan bruke klasevåpen helt fritt.

– Det er regler i folkeretten som gjelder for alle stater. En av hovedreglene er at man skal skille mellom militære mål på den ene siden, og sivile på den andre.

SPLINTER: Døra til Natalias hus er pepret med bombesplinter. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

– Men du sier dette med folkeretten. Er det ikke vanlig at regler brytes i krig?

– Mye av det vi ser i Ukraina er krigsforbrytelser, men mye av det er ikke krigsforbrytelser. Fordi en krig er forferdelig og mange sivile blir rammet, uten at det nødvendigvis er en krigsforbrytelse.

Fagdirektøren gjør det klart at det er forbudt å bruke våpen som vil ramme sivile uproporsjonalt i forhold til den militære nytteverdien. Hun peker på to ting som gjør at våpenet er i strid med regelen om distinksjon.

Nesten ved alle tilfeller når klasevåpen blir brukt i byer, er det helt umulig å sørge for at det bare er militære mål som treffes. Klaseammunisjon som av en eller annen grunn ikke har detonert, og blir liggende igjen etter krigens slutt. Altså blindgjengere.

Når det kommer til det andre punktet om blindgjengere, utdyper Breivik at det ikke er en militær nytteverdi at folk dør etter krigen.

– I Laos for eksempel, som ble bombet med klaseammunisjon på 70-tallet, er det fortsatt sivile som dør av ammunisjonen i dag.