Post Malone blir pappa

Det skriver nettavisen TMZ.

Den amerikanske rapperen og sangeren Post Malone sier til mediet at han er spent på det neste kapittelet i livet hans.

– Jeg har aldri vært så lykkelig, og siden jeg kunne huske har jeg vært trist, sier han til TMZ og legger til:

– Det er på tide å ta vare på kroppen min og familie og venner, og spre så mye kjærlighet vi kan hver dag.

Rapperen har enda ikke delt hvem kjæresten er med resten av verden, og hans talspersoner bekreftet ikke identiteten til partneren overfor NBC-programmet Today, tirsdag ettermiddag.

Post Malone er blant annet kjent for låtene «rockstar» og «Sunflower», der sistnevnte er i animasjonsfilmen «Spider-man: Into the Spider-Verse». Rapperen har over 45 millioner månedlige lyttere på musikkplattformen Spotify.

Han skal også slippe et nytt album snart: «Twelve Carat Toothache», som han har annonsert på Instagram. Datoen for albumet er satt 3. juni.