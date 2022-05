Store mengder fisk transporteres hver dag ut av Norge med vogntog. Det gir utfordringer.

Avrenning av illeluktende væske har blitt et stort problem, særlig på sommerstid. For dårlig nedkjøling gjør at isen i transportkassene smelter. Blandet med fiskeslo, blir dette en illeluktende masse som så renner fra vogntogene.

– Hvert år havner betydelige mengder smeltevann fra fisketransport på veiene våre. Avrenning fra slik transport kan føre til trafikkfarlige veiforhold og være skadelig for miljøet. Jeg har derfor nå bedt Statens vegvesen se på tiltak for å hindre avrenning, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Vurdere å stramme inn

Samferdselsministeren er bekymret over utviklingen innen fisketransporten når det gjelder avrenning.

– Statens vegvesen har de siste årene hatt jevnlige møter med sjømatnæringen, Mattilsynet, politiet og Norges Lastebileier-Forbund, hvor dette problemet har vært drøftet og ulike løsninger har vært diskutert.

– Kontroller langs veien viser likevel at det ikke har vært noen forbedring. Vi må da vurdere å stramme inn på regelverket, blant annet mer effektive sanksjonsmuligheter, for å hindre slik avrenning, sier Nygård, i en pressemelding.

Dette er ikke et veldig sjelden syn når kontrollørene til Statens vegvesen stopper fiske-transporterende vogntog. Foto: Statens vegvesen.

Gir bruksforbud

Mulige sanksjoner kan blant annet være innføring av overtredelsesgebyr som ilegges på stedet. Det kan også være hensiktsmessig å se på hvordan andre land håndterer regler rundt dette.

– Jeg håper dette vil gi et tydelig signal til bransjen om at vi ikke skal ha hverken trafikkfarlig eller potensielt miljøfarlig smeltevann på våre veier, sier Nygård.

Statens vegvesen har hatt fokus på dette en god stund. Avdelingsdirektør Kjetil Wigdel i Statens vegvesen har tidligere uttalt dette:

– Vi begynte med en egen statistikk for avrenning etter ønske fra transportbransjen. Fiskevann er grisete og sleipt og kan i verste fall føre til alvorlige ulykker. Per i dag gir vi bruksforbud fram til avrenningen stanser, men vi vurderer andre sanksjonsmetoder dersom norske fiskeeksportører ikke sørger for bedre tiltak for å stoppe dette.

