Equinor med rekordresultat – justert driftsresultat på 18 milliarder dollar i første kvartal

Equinor fikk et justert driftsresultat på 18 milliarder dollar, tilsvarende nesten 170 milliarder kroner, i første kvartal. Aldri før har resultat vært så godt.

Kvartalet var preget av invasjonen av Ukraina, som påvirket allerede stramme energimarkeder og ga økte råvarepriser og svingninger, ifølge selskapet.

– Invasjonen av Ukraina står som et mørkt øyeblikk for Europa, og våre tanker går til alle som lider under konsekvensene av den brutale krigen, sier konsernsjef Anders Opedal.

– Etter å ha hatt virksomhet i Russland i tre tiår, anså vi situasjonen som uholdbar og besluttet raskt å stoppe nye investeringer i landet og starte prosessen med å trekke oss ut av Equinors russiske joint ventures. Uttrekningen fra Russland påvirker våre ansatte og fører til nedskrivninger av våre eiendeler i landet i dette kvartalet, fortsetter han.

Nedskrivningen er på drøyt 1 milliard dollar.