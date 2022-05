Zelenskyj: – Endelig er disse folkene i fullstendig sikkerhet

Ukrainas president sa i sin daglige videotale at han er lettet over at 156 sivile kom seg i sikkerhet tirsdag etter å ha blitt evakuert fra Mariupol.

Byen som har vært hardt angrepet siden krigens utbrudd har de siste dagene fått et lite lysglimt i en ellers tung hverdag når de første sivile kunne evakueres fra stålverket Azovstal.

– Endelig er disse folkene i fullstendig sikkerhet, sier president Volodymyr Zelenskyj i videotalen.

Evakueringen fra stålverket Azovstal og andre deler av Mariupol ble forberedt etter grundig forarbeid og etter lange forhandlinger, med hjelp fra flere meglere, forklarer han.

Flere hundre sivile har søkt tilflukt i bunkere under stålverket i flere uker mens kampene har pågått. Der har de vært beskyttet av ukrainske soldater som fortsatt holder stand.

Zelenskyj anklager i talen russiske styrker for å ikke overholde våpenhvile i Mariupol og for å fortsette angrepene mot Azovstal, melder CNN.

– De fortsetter med massive angrep mot Azovstal. De forsøker å storme anlegget, sier han.

Boikott

Russland boikotter onsdagens møte i FNs sikkerhetsråd med EUs politikk- og sikkerhetskomité, opplyser diplomatkilder.

Ifølge en russisk diplomatkilde er Moskvas beslutning knyttet til situasjonen i Ukraina.

En diplomat fra et vestlig land sier til nyhetsbyrået AFP at man ikke kan huske at Russland har boikottet noen av møtene i Sikkerhetsrådet siden den russiske invasjonen av Ukraina startet 24. februar.

FNs sikkerhetsråd møter onsdag EUs politikk- og sikkerhetskomité. Dette er et årlig uformelt møte, som ikke har kunnet blitt holdt siden 2019 på grunn av koronapandemien.

Onsdag ventes det at møtet vil fokusere på EUs samhandling med FN i land der begge institusjonene gjennomfører operasjoner.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har forholdet mellom Moskva og andre land i FN blitt raskt forverret. Russland, som er blant de fem permanente medlemmene i Sikkerhetsrådet, har blitt fjernet fra flere FN-organer.

Skal evakuere flere

Fire humanitære korridorer er planlagt fra blant annet Mariupol til Zaporizjzja onsdag, opplyser Ukrainas regjering.

Visestatsminister Iryna Veresjtsjuk sier de fire korridorene skal åpnes fra Mariupol, Lunatsjarske, Tokmak og Vasylivka «hvis sikkerhetssituasjonen tillater det», melder CNN.

Tirsdag ankom 156 sivile Zaporizjzja fra det beleirede stålverket Azovstal og andre områder i Mariupol via humanitære korridorer, ifølge president Volodymyr Zelenskyj.

Anklager Russland for korntyveri

Ukraina hevder at Russland har stjålet 400.000 tonn med korn fra okkuperte områder i landet.

Mengden utgjør om lag en tredel av kornlageret i regionene Kherson, Zaporizjzja, Donetsk og Luhansk, ifølge Ukrainas viselandbruksminister Taras Vysotskyj.

Før krigen ble rundt 1,3 millioner tonn korn oppbevart i disse fire regionene til daglige forsyninger, men også til dyrking.

– Det var ingen strategiske reservelagre der, sier han.

Dersom kornlagrene blir redusert, risikerer folk i disse områdene matmangel, advarer han.

Flere drept i Donetsk

Det har vært flere angrep mot Donetsk-regionen. Til sammen mistet 21 personer livet i de russiske angrepene. Det opplyser ukrainske myndigheter.

Dette tallet inkluderer ti personer som ble drept i andreipet mot en koksfabrikk i Avdijivka. Det opplyser regionens guvernør Pavlo Krylenko.

Det skal i tillegg til de 21 drepte være 27 personer som ble skadd, opplyser Krylenko.

Tallene har ikke latt seg verifisere av BBC eller The Guardian.

Kyrylenko opplyser at 21 drepte er det høyeste daglige dødstallet i regionen siden rakettangrepet mot jernbanestasjonen i byen Kramatorsk i april, der 50 sivile ble drept.

Luftangrep i vest og i sentralt i Ukraina

Ukrainske myndigheter har meldt om luftangrep sentralt og sørvest i landet, ifølge BBC.

Tirsdag kveld kom det meldinger om rakettangrep mot Lviv vest i landet, nær grensen til Polen. To mennesker skal ha blitt såret. Angrepet slo ut strømforsyningen i byen, ifølge meldingene.

Men ukrainske myndigheter har også meldt om angrep i den sentrale regionen Kirovohrad og den sørvestlige regionen Vinnytsia, som grenser mot Moldova, ifølge BBC.

I tillegg har ukrainske myndigheter meldt om angrep i regionen Zakarpatska, som grenser mot Romania, Ungarn, Slovakia og Polen. Denne fjellregionen har til nå unngått angrep i krigen.

Russlands fokus er Ukrainas østlige regioner, men også andre deler av landet blir fortsatt rammet. Moskva har lenge advart om at russiske styrker kan slå til mot transport av vestlige våpen til Ukraina.

Angrep på jernbaneinfrastruktur

Russiske styrker har gjennomført flere angrep rettet mot jernbaneinfrastruktur i Ukraina, ifølge landets jernbaneselskap.

Selskapets leder Oleksandr Kamysjin sier at seks jernbanestasjoner ble påført store skader i russiske angrep tirsdag.

Minst 14 tog ble forsinket som følge av angrepene, opplyser han.

Dnipro-regionens guvernør Valentyn Reznitsjenko sier at russiske raketter traff jernbaneinfrastruktur i området, noe som førte til at en person ble såret.

Den ukrainske hæren har også meldt om angrep mot jernbaneinfrastruktur i Kirohrad-regionen og hevder angrepene der førte til et ikke oppgitt antall ofre.

Jernbanenettverket i Ukraina har spilt en viktig rolle under krigen, ikke bare for å frakte folk, men også varer og militære forsyninger ettersom veier og bruer er blitt ødelagt.