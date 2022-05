Kamala Harris: – Vi skal ikke tilbake

Kamala Harris deltok tirsdag på årsmøtet til Emilys List, som er en gruppe som støtter demokratiske kvinnelige kandidater som er for abortrettigheter. Det skriver NBC News.

Under årsmøtet oppfordret hun talspersonene for abortrettigheter om å fortsette å kjempe mot de som ønsker å begrense tilgangen til abort.

Hun anklaget i den samme talen republikanerne for å føre en krig mot kvinners rettigheter.

– Det har aldri vært mer klart hvilket parti som ønsker å utvide rettighetene våre og hvilket parti som ønsker å begrene dem. Det har aldri vært mer klart hvilket parti som ønsker å lede oss fremover og hvilket parti som ønsker å presse oss tilbake, sa Harris.

– Men vi skal ikke tilbake, fortsatte visepresidenten.

Ifølge NBC News ble Harris sin tale planlagt før utkastet om abortrettigheter ble lekket.

Her demonstrerer de utenfor høyesterett

Kom med oppfordring til velgerne

USAs president Joe Biden har også kommentert det lekkede utkastet. Han sa tirsdag amerikansk tid at Biden-administrasjonen vil komme med en offisiell kommentar til dokumentet når høyesterett har komt med en endelig avgjørelse på det kontroversielle temaet.

USA: President Biden har for tiden problemer med oppslutningen blant velgerne sine Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Han etterlyser derimot radikale endringer, melder Reuters.

Blant endringene Biden vil se er at senatet ikke kan la et simpelt flertall for å vedta en lov som garanter tilgangen amerikanerne har til abort.

Ifølge Reuters ba Biden velgerne om å sende flere kandidater til kongressen som støtter kvinners rettigheter til å velge abort.

– På føderalt nivå trenger vi flere senatorer som er for abort og et flertall for abort i Det Hvite Hus slik at vi kan jobbe for å beholde Roe, som jeg vil jobbe for å vedta og få inn i loven, sa Biden.

Store demonstrasjoner

Som følge at det lekkede utkastet har det tirsdag amerikansk tid vært store demonstrasjoner over hele landet.

DEMONSTRASONER: Kleshengere blir ofte brukt for å utføre abort i land hvor det er ulovlig å utføre abort Foto: Jacquelyn Martin / AP

Det har blant annet vært demonstrasjoner i New York City, Philadelphia, Atlanta, Kansas City, Phoenix, Seattle og San Diego.

I tillegg var tusenvis av demonstranter samlet foran høyesterettsbygningen i Washington, D.C.