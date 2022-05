Oklahomas guvernør har skrevet under på en av USAs strengeste abortlover

– Jeg ønsker at Oklahoma blir delstaten der retten til liv verdsettes mest i landet, fordi jeg representerer alle de fire millioner innbyggerne i delstaten, som med overveldende flertall ønsker å beskytte de ufødte, skriver Stitt på Twitter.

Delstatens nye abortlov forbyr aborter fra det tidspunkt fosterets hjerteslag kan påvises, det vil si etter rundt seks ukers graviditet. Den gir unntak for medisinske nødssituasjoner, men åpner ikke for unntak når graviditet er resultat av voldtekt eller incest.

Delstatsforsamlingen vedtok i forrige måned loven, som nå er godkjent med Stitts signatur.

Loven trer i kraft umiddelbart. Loven gjør det også mulig for privatpersoner som tar abort, eller som hjelper en person å ta abort. Det melder Reuters.

En lignende lov ble vedtatt i delstaten Texas i fjor, der enhver kan saksøke abortleger og andre som hjelper kvinner å ta abort. Oklahomas lov er ifølge Reuters en modell av Texas sin lov.

Med den nye loven føyer Oklahoma seg inn under listen av sørstater som har liten eller ingen tilgang til abortklinikker. Siden Texas innførte den omstridte abortloven, har kvinner reist til nabostaten Oklahoma for å ta abort. Kvinner som ønsker å ta abort i disse to statene må nå reise lenger for å få gjennomført aborten.

Stitts kunngjøring tirsdag kom dagen etter at et utkast til en abortavgjørelse fra USAs høyesterett, ble lekket til Politico. Høyesterettsjustitiarius John Roberts bekreftet tirsdag at det lekkede utkastet er ekte, men understreket samtidig at en endelig kjennelse fra domstolen kan avvike fra den foreløpige teksten som nå er blitt kjent.

Utkastet tyder på at det er flertall i høyesterett for å oppheve kjennelsen fra saken «Roe vs. Wade» fra 1973. I så fall vil det trolig bli opp til de enkelte delstatene å lage regler for når det er tillatt med abort. I en rekke konservative delstater kan reglene bli svært strenge. USAs høyesterett skal innen juni komme med en avgjørelse.