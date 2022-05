Tidligere Viking-flopp sendte Bournemouth til Premier League

Bournemouth - Nottingham Forest 1-0

Det så ut til å ende med poengdeling og fortsatt spenning i kampen om den andre opprykksplassen i Championship. Men på tampen vartet Bournemouth opp med en smart frisparkvariant.

Danske Phillip Billing slo en lur pasning til en umarkert Kieffer Moore som prikket inn 1-0 etter 83 minutter.

Seieren gjør at Bournemouth og manager Scott Parker har sikret seg andreplassen i Championship som gir direkte opprykk til Premier League. Etter åtte intense overtidsminutter der Forest-keeper Samba fikk muligheten til å utligne etter en corner, kunne hjemmefansen slippe jubelen løs og tusenvis av fans stormet banen i ville jubelscener.

BANESTORMING: Tusenvis av Bournemouth-fans stormet banen på Vitality Stadium etter at seieren var i boks. Her omringes manager Scott Parker. Foto: John Walton

Matchvinner Moore hadde et mislykket opphold i Viking i 2015. Det endte med ni ligakamper og null scoringer for han returnerte til de britiske øyer.

Siden den gang har waliseren vært innom åtte forskjellige klubber i England. De siste årene har han vist seg som en effektiv målscorer på nivå to og tre. Angriperen har også notert seg for åtte mål på 24 landskamper etter at han fikk A-landslagsdebuten for Wales i 2019.

Kieffer Moore var ingen stor suksess i Stavanger. Her har han fått en smell i kampen mot Strømsgodset i 2015. Foto: Carina Johansen / NTB

Spissen ble hentet til Bournemouth fra Cardiff så sent som i januar. 29-åringen fikk en marerittstart med et brudd i foten rett etter han signerte for klubben og har nylig kommet tilbake på banen.

– Jeg er tom for ord. Da jeg kom hit hadde jeg et mål og så ble jeg satt tilbake med en gang. Men jeg tok vare på drømmen og heldigvis skjedde det, sier opprykkshelten til Sky Sports.

Etter skaden i februar var det høyst tvilsomt om målscoreren ville rekke å komme tilbake før sesongslutt.

– Rett etter jeg tok operasjonen var min første tanke hvortid jeg kunne komme tilbake. Jeg vil takke støtteapparatet som har hjulpet meg, sier Moore.

– Jeg er glad det er bak meg og det er vanskelig å sette ord på hva det betyr. Jeg har drømt om dette øyeblikket siden jeg var barn og nå får jeg oppleve det.

I 2015 var sørkystklubben for første gang i Premier League. The Cherries ble værende i fem strake sesonger før det ble nedrykk i 2020. Det ble med to sesonger i Championship for denne gang.

– Først og fremst er jeg glad på vegne av fansen og spillerne mine. De fortjener dette. Det betyr mye, sier manager Scott Parker til Sky.

Manager Scott Parker ble omringet av jublende fans etter at triumfen var et faktum. Foto: MATTHEW CHILDS

Fulham har allerede sikret seieren i Championship. Det er fortsatt spenning i kampen om å havne på de fire playoff-plassene.

Forest og Huddersfield er allerede klare for playoff, mens Sheffield United og Luton innehar de siste plassene før siste runde. Både Middlesbrough og Millwall har fortsatt muligheten til å ta igjen lagene foran.