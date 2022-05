Støre om abortstriden i USA: – Et tilbakeskritt

Mandag ble det lekket et dokument fra amerikansk høyesterett, som viser at det er flertall for å endre den amerikanske abortloven – og dermed nekte kvinner retten til fri, selvbestemt abort.

Statsminister Jonas Gahr Støre reagerer sterkt på innholdet i dokumentet.

– Hvis dette er riktig, så er jo det en historisk hendelse. Etter 50 år er det flere delstater som vil stramme kraftig inn, og kanskje forby retten til abort, sier Støre til TV 2.

Abortspørsmålet har lenge vært en merkesak for politiske motsetninger i USA, og flere delstater har allerede varslet at de vil gå for et forbud.

POLARISERT: Støre peker på at debatten er svært polarisert i ulike land, men for Norges del frykter han ikke et lignende vedtak. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Frykter konsekvenser

Støre frykter konsekvensene et slikt forbud kan føre med seg.

– Her er det viktig at det er en god og trygg lovgivning som sikrer kvinner rett til å ta disse avgjørelsene. At det settes på spill på denne måten, mener jeg er et tilbakeskritt.

– Det gjør veldig mange kvinner sårbare, og sender også signaler internasjonalt om dette spørsmålet.

At en stormakt som USA kan ta en slik beslutning, kan føre med seg konsekvenser også for flere land. Men ifølge Støre behøver ikke norske kvinner å uroe seg for å tape retten til selvbestemt abort.

– Det er jo veldig polariserte debatter om dette i en god del land. For Norges del frykter jeg ikke for det, for her er det godt etablert. Det tjener kvinnen og hennes rett til å bestemme selv, sier statsministeren.

Biden bekymret

Tirsdag bekreftet høyesterettsdommer John Roberts at innholdet i de lekkede dokumentene er ekte. Det meldte blant annet nyhetsbyråene AP og AFP tirsdag ettermiddag.

Han understreket at selv om dokumentet er ekte, så representerer det ikke det endelige standpunktet til de som skal ta avgjørelsen.

USAs president Joe Biden har uttrykt bekymring for innholdet i dokumentet, og kaller forslaget radikalt.

BEKYMRET: President Joe Biden frykter forslaget kan utløse en rekke nye, konservative lovendringer. Foto: Susan Walsh / AP

– Jeg mener at kvinners rett til å velge er grunnleggende. Roe har vært landets lov i nesten 50 år, og grunnleggende rettferdighet og stabilitet i våre lover krever at den ikke vil bli omgjort, skrev Biden på Twitter tirsdag kveld.

Han frykter at en innskrenking av rettighetene til fri abort vil kunne være det første i rekken, og at blant annet retten til homofilt ekteskap også kan stå i fare.