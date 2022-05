Hockeybombe: Vraker Vålerenga – i samtaler med rivalen

Moderklubben Vålerenga har av mange vært ansett som en naturlig destinasjon for stjernebacken, som returnerer til Norge etter spill i Finland og Tyskland.

Han har vært åpen om at han ønsket samtaler med Vålerenga.

Men det blir etter hva TV 2 erfarer ikke noe comeback i kongeblått for Bonsaksen. 35-åringen vraker moderklubben, trolig til fordel for Frisk Asker.

Bonsaksen er en av hockey-Norges største profiler og blir i så fall et solid tilskudd i forsvaret til Frisk Asker. Askerbøringene tok bøtta i 2019 og var fortsatt regjerende Norgesmester i årets sluttspill, men røk ut allerede i kvartfinalen mot Sparta.



Hockeynettstedet nitten.no var først med å erfare at Bonsaksen vraker moderklubben.

Anders Myrvold, i Vålerengas sportslige utvalg, har ikke besvart TV 2s henvendelse tirsdag.



BLE OVERRASKET: TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik trodde Alexander Bonsaksen skulle velge Vålerenga. Foto: Erik Edland / TV 2

– Veldig overraskende

– Det er en fallitterklæring at en Vålerenga-profil av en sånn dimensjon ikke signerer for Vålerenga når han kommer tilbake til Norge, sier TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik.

For han er Bonsaksen sitt valg overraskende.

– Det er en veldig overraskende nyhet, men det viser at folk tror på det prosjektet som Frisk Asker har og måten det jobbes på i Varner Arena, sier Erevik.

Suksess i Finland

Bonsaksen har gjort stor suksess som utenlandsproff etter at han forlot Vålerenga i sesongen 2014/15.



På to og en halv sesong i Tappara ble han finsk mester to ganger - ett av årene sammen med nåværende Vålerenga-spiller Martin Røymark.



I sesongen 2017/18 spilte han ett år i Tyskland, før han returnerte til Finland og klubben KooKoo, som holder til i den finske byen Kouvola. Her var han kaptein i tre av fire sesonger, og i sin siste sesong var han med på å lede Kookoo til semifinale for første gang i klubbens historie.

Også på det norske landslaget har Bonsaksen vært en viktig bidragsyter i en årrekke. Men banken blir ikke å se i årets hockey-VM i Finland. I stedet skal han figurere som ekspert i Viasats hockeystudio.

HJEMME: Alexander Bonsaken er tilbake i Norge. Foto: Erik Johansen

Hensyn til familien

Allerede i februar åpnet Bonsaksen opp om at han og samboeren Silje Norendal ønsket å flytte hjem til Norge etter at kontrakten med KooKoo gikk ut.

Han ønsket ikke å stenge dørene til utlandet, men erkjente den gang at hverdagen for samboeren og datteren Bianca vil være bedre i nærheten av familie og venner.

– Jeg har full forståelse for at Silje vil være i Norge hvor vi har foreldre og venner. Det er et helt annet liv her hvor hun er alene med barnet når jeg spiller kamper og er på trening, og hun sitter hjemme i leiligheten, sa Bonsaksen den gang på telefon fra Finland.