GOD KVELD NORGE (TV2): Odd-Magnus Williamson debuterte som manusforfatter for filmen «Ingenting å le av». Nå har han vunnet pris for beste manus.

Den norske filmen «Ingenting å le av» har vunnet pris for beste manus ved «Monte-Carlo Comedy Film Festival».

Odd-Magnus Williamson deler selv gladnyheten i et innlegg på Instagram.

I begrunnelsen til prisen, står det blant annet at manusforfatterne har klart å gi håp gjennom en overraskende utvikling av en historie, som til tross for tristheten klarer å formidle glede og tilby et nytt syn på meningen med livet.

Dette er den første spillefilmen Odd-Magnus Williamson har skrevet manus for. Han spiller også hovedrollen i filmen.

– Fikk vite det fredag og ble «jæskli» glad. Spesielt siden det handler om manus spesifikt, skriver Williamson i en tekstmelding til God kveld Norge.

Han forteller også at han egentlig skulle ned til Monte Carlo for å motta prisen.

– Men jeg hadde lovet meg bort til «Morten Ramm og Vegard Tryggeseid ser på TV» på Nieu Scene , og sånt «canner» man ikke. Stor glede til produksjonen og skikkelig stolt i fjeset. Monte Carlo for fasan!, skriver han videre.

Det er Petter Næss som har regissert filmen.