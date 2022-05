Dommeren forkaster Heards krav

GOD KVELD NORGE (TV2): Amber Heard krevde at saken skulle avvises.

Amber Heards advokater krevde tidligere i dag at saken mellom Heard og hennes tidligere ektemann Johnny Depp skulle avvises.

Nå har dommeren i rettsaken forkastet dette kravet, melder Deadline.

Til nå er det kun Depp som har forklart seg i vitneboksen, men det er ventet at Heard skal innta vitneboksen denne uken.

Årsaken til at Depp har anmeldt ekskona for ærekrenkelser, er et innlegg om konemishandling som hun skrev i 2018, og som sto på trykk i Washington Post.

Her blir ikke Depp nevnt ved navn, men Depp og forsvarerne hans mener at hun gjengir de samme anklagene hun kom med i 2016 da hun krevde besøksforbud mot ham.