Ikke så sjelden oppdager bilprodusenter feil på modellen sine – og må gjennomføre tilbakekallinger Som regel handler dette om nyere biler, og gjelder biler som er produsert i en tidsavgrenset periode. Hovedsakelig går det på feil som kan være farlige, for eksempel at de kan utløse brann eller påvirke kjøreegenskapene på en negativ måte.

Slike saker leser vi om i media av og til, når eiere av den aktuelle modellen innkalles for gratis utbedring.

Dette er noe eiere av nesten nye Hyundai Kona og Ioniq med 39,2 kWh driftsbatteri opplever for tiden. Midtvinters i fjor oppdaget Hyundai feil med batteriet som kunne utløse brann på disse to modellene. Feilen gjaldt biler produsert i perioden 2018-2020, og omfattet totalt ca. 82.000 biler med batteri fra korenanske LG Chem.

Må byttes

Alt i alt vil denne batteribytte-operasjonen koste ca. 8,3 milliarder, og den er verdens hittil dyreste innkallingskampanje av elbiler. Foreløpig er det ikke avklart hvem som skal ta denne regningen, som utgjør gjennomsnittlig ca. 102.000 kroner pr. bil.

– Hvor mye vil denne aksjonen koste Hyundai Motor Norge?

– Dette er en ren garantisak for fabrikken, så vi har i teorien ingen kostnader her, svarer produkt- og PR-sjef Øyvind Knudsen i Hyundai Motor Norge.

Feilen ble oppdaget ved at noen biler tok fyr. Fabrikken trodde først at en softwareoppdatering kunne løse saken, men det viste seg at dette ikke var nok – og at hele driftsbatteri-pakken må byttes ut.

Også 1.000 biler av denne Ioniq-generasjonen omfattes av batteribytte. Foto: Frank Williksen

Nesten halvferdig

– Hvor mange biler handler det om her i landet?

– I Norge er det totalt 6.000 biler som er berørt, og 1.000 av disse er den forrige Ioniq-generasjonen, sier Øyvind Knudsen til Broom.

– Vi begynte med å kontakte eierne med brev i fjor sommer, og startet arbeidet med batteriskifter i august i fjor. De eldste bilene ble tatt først, og slik det ser ut nå, er vi ferdige med alle bytter på senhøsten, forhåpentligvis i november. Foreløpig har vi gjort unna omtrent 2.500 Kona, eller ca halvparten av de berørte her. For Ioniqs del har vi nå gjort unna rundt 40 prosent av bilene.

Godt drillet på dette

– Hva er det som blir gjort?

– Hele batteripakken skiftes. Dette er teknisk sett en enkel operasjon, som er gjort i løpet av dagen. Effektiviteten ved disse batteriskiftene er høy. To mann klarer tre biler pr. dag inkludert utpakking, fremkjøring og avsluttende arbeid. Garantien er som for andre deler utskiftet på garanti, lik bilens opprinnelige garantier.

– Koster dette kundene noe?

– Nei, dette er gratis for kunden. Vi har likevel bedt om at bilene dette gjelder ikke lades høyere enn til 90 prosent mens man venter på sin innkalling. Som en ekstra kompensasjon får kundene dette gjelder en ekstra ladekreditt i Charge my Hyundai-kortet. Hvor stor denne er, avhenger av ventetiden.

– Hva er årsaken til at denne kampanjen krever godt over ett år på å bli gjennomført?

– Det som tar mest tid i denne saken, er faktisk tilgangen på batteripakker og å få på plass alt som skal til av deler og lignende. Verkstedene hos forhandlerne er godt drillet på dette, og det er spesielt dedikerte folk som tar denne jobben. Vi jobber alle fortest mulig for å komme i mål – motivasjonen for å bli ferdig er sterk, slutter Øyvind Knudsen.

