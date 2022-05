Minst 54 pass på avveie etter feilpakking

Til nå har politiet fått beskjed om 54 pass på avveie etter at passleverandøren pakket passene i feil konvolutter og sendte dem til feil mottaker.

– Vi vil melde fra om feilen til leverandøren og regner med at de vil gjøre det de kan for å unngå at dette skjer igjen, sier avdelingsdirektør Bjørn-Eirik Vandvik i Politidirektoratet

Vandvik sier at politiet har fulgt opp saken og forteller at det foreløpig gjelder 54 pass.

Avdelingsdirektøren sier feilen kan ha rammet flere enn dem de så langt har kjennskap til.

– Vi kan spore passene ut fra nummerserien. Vi vet hvilken serie som gjelder for passene som er feilpakket. Politiet vil ta kontakt med hver enkelt for å spørre om de har fått riktig pass, forklarer han.

Årlig blir det produsert rundt 750.000 pass her i landet, og av dem er det rundt 300 som forsvinner i posten.