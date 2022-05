Per-Willy Amundsen med kraftsalve: – Utilgivelig!

Leder for justiskomiteen på Stortinget slakter milliard-ordning for prøveløslatelser etter TV 2-saker. Nå ber han om at hele systemet skrotes.

– Jeg syns både folk i nærmiljøet og personer som har vært offer bør varsles om slike forhold når de prøveløslates. Det er utilgivelig at ikke det har skjedd, sier Per-Willy Amundsen (Frp), leder av justiskomiteen på Stortinget.

Han viser til TV 2s sak om at en rekke ofre og pårørende ikke visste om prøveløslatelser av farlige forvaringsdømte.

– Det syns jeg er svært alvorlig, sier Amundsen til TV 2.

TV 2 har blant annet avdekket at prøveløslatte har forsvunnet, prøvd å voldta, startet branner og skapt stor frykt på nett.

Ofre er blitt oppsøkt av overgriperen i sosiale medier, selv etter besøksforbud.

Dette har skjedd under såkalt Statlig finansierte prøveløslatelser, som skal ha streng sikkerhet.

– Overhodet ikke en god ordning

– Dette er overhodet ikke en god ordning. Den bør skrotes og erstattes av noe annet mye, mye bedre. For dette er snakk om svært farlige personer. Dette er på ingen måte et holdbart system, sier Amundsen, som også var justisminister i Erna Solbergs regjering i to år.

BOLIG: I denne boligen forsøkte en prøveløslatt forvaringsdømt å voldta en kvinnelig ansatt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Over én milliard kroner er brukt på ordningen. Samtidig har Kriminalomsorgsdirektoratet erkjent at de ikke har oversikt over alvorlige hendelser.

Også SV bruker sterke ord om TV 2s avsløringer.

– Disse sakene er svært opprørende. Det gjør vondt langt inni sjelen å lese opplevelsene til mange ofre, sier Andreas Sjalg Unneland (SV), medlem av justiskomiteen på Stortinget.

Han er ikke i tvil om hva som må gjøres.

– Denne ordningen må evalueres. Jeg opplever at det er tverrpolitisk støtte til det, sier Unneland.

Kriminalomsorgsdirektoratet har selv varslet at de vil ha en full gjennomgang, og ber Justis- og beredskapsdepartementet ta grep.

LANGVARIG: Her har en mann sittet prøveløslatt i 17 år. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det stiller Arbeiderpartiet seg bak.

– Jeg tror hele forvaringsinstituttet kunne hatt godt av en gjennomgang av hva som fungerer og ikke, sier Maria Aasen-Svensrud (Ap), første nestleder av justiskomiteen.

Ønsker sikkerhetshjem

I en debatt på TV 2 Nyhetskanalen tirsdag, diskuterte de tre partiene alternative løsninger til dagens ordning med Statlig finansierte prøveløslatelser.

Arbeiderpartiets forslag er å etablere sikkerhetshjem som kan håndtere flere av denne typen straffedømte - i stedet for enmannsfengsler.

Svendsrud-Aasen tror neppe dette er en billig løsning, men en bedre enn den som er der i dag.

GJENNOMGANG: Maria Aasen-Svensrud (Ap) ønsker en gjennomgang av hele forvaringsinstituttet. . Foto: Frode Sunde

Også Frp er åpen for en slik type løsning:

– Vi er med på alle gode tiltak som gjør at vi holder disse farlige personene vekk fra samfunnet, sier Amundsen i debatten.

Vil varsle nabolag

De forvaringsdømte flyttes fra fengsel til gårder, leiligheter og boliger rundt omkring i landet. De passes på av vakter døgnet rundt.

I dag varsles ikke naboer og nærmiljøet om slike prøveløslatelser på grunn av taushetsplikt og personvern. Men Frp ønsker det annerledes.

– Selvfølgelig bør de som bor i nærmiljøet varsles. Det er tryggheten til lovlydige norske borgere som skal ivaretas – ikke først og fremst rettighetene og behovene til den som er kriminell, sier Amundsen.

TV 2 nyhetsanker Rune Kjos påpeker at Frp selv har sittet med en rekke justisministere de siste årene.

– Hvorfor gjorde dere ikke noe når dere hadde muligheten?

– Denne ordningen ble vedtatt i 2001, det har sittet mange justisministere siden den gang, sier justispolitikeren.

Frp kritiserer samtidig andre partier for å ha stemt imot deres alternative løsninger. De har foreslått å utvide bruken av psykisk helsevern.

Arbeiderpartiet har mer tro på tettere psykiatrisk hjelp inn i kriminalomsorgen, før de automatisk overføres til tvungent psykisk helsevern.