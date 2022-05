Bekrefter at abortdokument er ekte

En lekket uttalelse viser at USAs høyesterett skal være klare til å fjerne dagens rett til selvbestemt abort. Nå har høyesterettsdommer John Roberts bekreftet at dokumentene er ekte.

Høyesterettsdommer John Roberts bekreftet i en uttalelse at de lekkede dokumentene tirsdag, som viser at USAs høyesterett vil fjerne dagens rett til selvbestemt abort, er ekte.

Det melder nyhetsbyråene AFP og AP tirsdag ettermiddag.

– Ikke endelig beslutning

Roberts har beordret etterforskning av det han kaller et «grovt tillitsbrudd».

I høyesteretts første offentlige kommentar, siden utkastet ble publisert, sa Roberts at selv om dokumentet er ekte, representerer det ikke en avgjørelse fra domstolen eller det endelige standpunktet til noen av medlemmene til spørsmålene i saken.

PROTEST: Demonstranter samlet foran høyesterettsbygningen i Washington tirsdag, for å si klart i fra hva de mener om at høyesteretter vurderer å fjerne retten til selvbestemt abort. Foto: AFP

Det lekkede utkastet er publisert i Politico, og viser at flertallet av høyesterett er klare for å oppheve høyesterettsdommen «Roe mot Wade» fra 1973, avgjørelsen som sikrer amerikanerne rett til selvbestemt abort.

– Roe var full av feil helt fra starten av. Argumentene var eksepsjonelt svake, og avgjørelsen har hatt skadelige konsekvenser, skriver høyesterettsdommer Samuel Alito i det 98 sider lange utkastet.

Grunnleggende rettigheter

Alito tilhører det konservative flertallet av amerikansk høyesterett, som ifølge utkastet skal være klare til å forkaste den omdiskuterte avgjørelsen én gang for alle.

Dersom Roe mot Wade blir opphevet vil det medføre at det blir opp til hver enkelt delstat å avgjøre om abort skal være tillatt eller ikke.

USAs president Joe Biden sier at innholdet i det lekkede dokumentet er bekymringsverdig. Han sier videre at amerikanske velgere vil måtte forsvare den «grunnleggende» retten til abort, dersom høyesterett fjerner USAs føderale abortrett.

Biden tror også at en rekke rettigheter kan stå i fare hvis USAs høyesterett opphever den føderale retten til abort. I denne forbindelse nevnte han blant annet homofile ekteskap.

BEKYMRET: President Joe Biden er klar på hva han mener om det lekkede dokumentet. Her intervjuet før han gikk om bord på Air Force One for å reise til Alabama tirsdag. Foto: Reuters

– Det som bekymrer meg veldig mye er at vi etter 50 år skal bestemme at en kvinne ikke har rett til å velge innenfor grensene satt av høyesterett. Og nesten enda verre er at det vil bety at det vil bli sådd tvil om også andre beslutninger som angår personvernet, sier Biden.

