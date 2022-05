Var nederlagsdømte - nå kommer treneren med spenstig løfte

Serie A-klubben Salernitana fikk en blytung start på årets sesong. Laget, som har både Stefan Strandberg og Emil Bohinen i stallen, tok kun ett poeng på sine seks første kamper.

I februar tok Davide Nicola (49) over trenerjobben og siden den gang har klubben virkelig fått fart på sakene. Salernitana har tatt ti poeng på sine fire siste kamper og har plutselig skjebnen i egne hender.

Kommer med lovnad

Nå har suksesstreneren tatt i bruk et spesielt knep for å øke sjansene for overlevelse ytterligere. Nicola lover nemlig å gå fra Salerno til Roma for å møte Paven dersom klubben klarer å holde plassen.

Det er en gåtur på 277 kilometer, som ifølge Google Maps vil ta 57 timer. Men sammenlignet med hva treneren har gjennomført tidligere, bør ikke det være et stort problem.

Det er nemlig ikke første gang Nicola redder plassen på mirakuløst vis. Da italieneren tok over Serie A-nykommerne Crotone i 2016, lovet han å sykle fra Crotone til sin hjemby Torino om de klarte å unngå nedrykk. En sykkeltur på nærmere 1300 kilometer.

VET HVA SOM SKAL TIL: Davide Nicola har gjennomført mesterlige sesongsavslutninger tidligere. Her fra hans tid i Crotone i 2017. Foto: CARLO HERMANN

Etter en mektig imponerende sluttspurt med seks seirer på de ni siste kampene, klarte klubben å fornye Serie A-kontrakten. Og Nicola holdt ord. Med sin lange sykkeltur ønsket han også å ha fokus på sikkerheten på veiene i Italia. Treneren opplevde en personlig tragedie da hans 14 år gamle sønn Alessandro mistet livet i en trafikkulykke i 2014.

14-åringen ble påkjørt av en buss da han syklet rett i nærheten av sitt hjem.

Etter bragden med Crotone skrev Nicola et rørende brev til sin avdøde sønn.

– Alt dette er for deg. Alle mine erobringer er også dine erobringer. Alle seire er dine seire. Hver og en av mine drømmer er din drøm. Jeg vil at hjertet mitt skal slå for deg slik at du fortsatt kan leve gjennom meg, skrev treneren i det sterke brevet.

Bohinen fast på laget

Nå er Nicola, som også reddet Genoa i 2020, nær ved å gjennomføre nok en mesterlig snuoperasjon - og det sammen med to nordmenn.

Emil Bohinen kom til klubben på lån fra CSKA Moskva i januar og er nå blitt en viktig brikke. Midtbanespilleren har startet de seks siste ligakampene.

NORSK NØKKELSPILLER: Emil Bohinen jubler etter seieren mot Sampdoria forrige måned. Foto: Danilo Vigo / ipa-agency.net

Stefan Strandberg er også en del av troppen, men sørlendingen har vært mye plaget av skader denne sesongen. 31-åringen har ikke vært på banen for Salernitana siden november, og har dermed ikke spilt under den nye treneren.

Klubben har kun to poeng bak Cagliari som ligger på den trygge 17. plassen. Cagliari har riktignok bedre målforskjell, men Salernitana har én kamp mindre spilt. De to lagene møttes i det som kan bli en ren nedrykksduell 8. mai.

I tillegg er hengekampen mot bunnlaget Venezia en av kampene som gjenstår. Et nytt Nicola-mirakel kan fort bli virkelig.