«Sommerhytta»-vinnerne åpner opp: – Det var noe jeg egentlig ikke ville dele

Kjartan Haugen og Knut Pelerud ble interiør-kjendiser etter at de vant «Sommerhytta» på TV 2 i 2019. De har ved flere anledninger åpnet opp om prosessen rundt det å få barn ved hjelp av surrogati.

Nå har de skrevet boken «To pappaer», der de blant annet åpner opp om sine egne erfaringer rundt dette. Håpet er at boken kan hjelpe andre i samme situasjon som dem.

VANT: Kjartan Haugen og Knut Pelerud vant «Sommerhytta» på TV 2 i 2019. Foto: Espen Solli /TV 2

Vanskelig for homofile å adoptere

Det var i 2016 at Knut Pelerud og Kjartan Haugen bestemte seg for å prøve å få barn ved hjelp av gestasjonell surrogati.

Til God kveld Norge forteller paret at de hadde lite kunnskap om surrogati før de startet denne prosessen, og at de egentlig hadde planer om å adoptere.

– Vi prøvde å nøste oss gjennom hvilke alternativer vi hadde, men siden det var vanskelig for homofile å adoptere på den tiden, så endte vi opp med surrogati, forteller Haugen.

Først var de gjennom en lang prosess som ikke førte fram, før de til slutt fant den surrogaten som bar frem datteren deres, Olivia Quinn.

– Vi fikk først en surrogat som var helt fantastisk, men som dessverre ikke ble medisinsk klar til å ta imot et embryo. Etter hvert måtte vi si: «Tusen takk, men vi må nesten gå videre med noen andre».

– Da var vi veldig usikre. Det var kanskje den største nedturen vi hadde i den prosessen. Da gikk vi litt frem og tilbake, og diskuterte om vi skulle gå videre i det hele tatt, forteller Haugen.

SURROGATI: Ekteparet håper surrogati etter hvert vil bli lovlig i Norge også. Foto: Privat

Ønsket å hjelpe noen andre

Paret benyttet seg av en surrogatmor fra USA, Megan, som de har viet et helt kapittel til i boken.

Hun forteller blant annet om tankene og diskusjoner hun hadde med ektemannen i forkant, og om det å skulle bære frem noen andres barn og gi det videre.

– Det var noe hun inderlig ønsket å gjøre, og hjelpe noen til å bli foreldre. Det var hennes ønske, men kanskje ikke mannens ønske. Det var en sak de måtte bli enige om. Det var mye der vi leste for første gang som også var veldig fint og interessant for oss å lese. sier Pelerud.

Ekteparet håper Megans historie kan bidra til at folk får et bredere syn på surrogati.

Selv om surrogati fortsatt er forbudt i Norge, er det lov å benytte seg av surrogatmødre i utlandet.

– Jeg tenker at jo mer man får det frem, og jo mer media snakker om det, så kanskje politikerne etter hvert kan hoppe på. Kanskje om ti eller femten år, så er det lovlig med surrogati i Norge, så slipper man å dra til andre siden av verden for å gjøre det, sier Pelerud.

Lang og tungvinn prosess

I starten ønsket ekteparet seg flere barn, men etter å ha vært gjennom den lange og tungvinte prosessen med datteren, er det noe de nå har lagt fra seg.

HÅP: Kjartan Haugen og Knut Pelerud håper deres historie kan bidra til å gi håp til andre som sliter med å få barn. Foto: Privat.

– Når vi satt i gang prosessen, så tenkte vi kanskje at vi ville ha et barn til, men så tok det tre og et halvt år før Olivia kom, og da hun først kom til verden, så følte vi at vi hadde brukt så lang tid på det, og følte ikke at vi kunne bli lykkeligere enn det vi var da, forteller Pelerud.

Selv om ekteparet tidlig bestemte seg for å være helt ærlige og åpne i boken, er det noen ting de syntes var utfordrende å dele.

– Det var jo ting som vi, spesielt jeg, vurderte å ikke dele. Da jeg var liten så døde søsteren min, noe som har påvirket meg og familien i alle år. Det var noe jeg egentlig ikke hadde lyst til å dele, fordi det er så veldig nært og stort, men som jeg forsto var viktig å dele, fordi det beskriver hvem jeg er i dag, forteller Pelerud.

Fortsatt vanskelig å være homofil i Norge

Selv om det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge, forteller paret at vi fortsatt har en lang vei å gå.

– Det er fortsatt vanskelig å være homofil i Norge, selv om man kanskje ikke skulle tro det, spesielt på mindre steder, sier Haugen.

– Man skal ikke langt ut av Oslo før det plutselig blir sett rart på at to menn eller damer bor og får barn sammen, så vi har ikke kommet helt i mål enda. Da håper vi en sånn bok kan åpne noens øyne, legger Pelerud til.

Heldigvis har ekteparet fått mange hyggelige tilbakemeldinger på boken, som også gikk rett inn på førsteplass på bestselgerlista.

– Vi har fått meldinger fra både besteforeldre og foreldre som har barn eller barnebarn som er homofile, og har gått gjennom surrogatiprosessen. De skriver at de skal gi boken videre til dem, for å gi de håp om at også de en dag kan bli foreldre, selv om de kanskje aldri hadde trodd det, forteller Pelerud.

ETTERLENGTET: Ekteparet forteller at datteres deres Olivia var svært etterlengtet i livet deres. Foto: Privat.

En kjærlighetsbok

Paret ønsket blant annet å dele sin historie, fordi de opplever at det har vært mye negativt fokus rundt surrogati i mediene.

– Det er noe med det å informere og opplyse om det å få barn når du er to menn, og som kan relateres til andre som også har vanskeligheter med å få barn. Det er den samme prosessen, og de samme utfordringene, sier Haugen.

Ekteparet forteller at de hele tiden gjør avveininger om hvor mye de skal eksponere datteren sin i media, men håper og tror hun kommer til å sette pris på boken når hun blir større.

– Det er på en måte en kjærlighetsbok til Olivia også, hvordan vi begynte å tenke på henne fire år før hun ble født, og hvor etterlengtet hun var og hvor elsket hun er, forteller Pelerud.

Ekteparet har tidligere fortalt om den dramatiske fødselen til datteren deres. Hun ble født med navlestrengprolaps, som førte til oksygenmangel de første minuttene hennes. Les mer her.