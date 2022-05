Slagsmål i Oslo – meldinger om bruk av skytevåpen

Tirsdag kveld har flere personer vært involvert i et slagsmål på Galgeberg i Oslo.

Politiet mottok tirsdag kveld flere meldinger om et slagsmål på Galgeberg i Oslo.

– Vi kom fort til stedet og så at to personer er utsatt for vold. Flere personer har forlatt stedet, trolig i en bil, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Rune Hekkelstrand.

TO SKADD: Politiet traff på to personer som ble skadd i hendelsen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Bilen søkes etter med helikopter og politihunder.

Politiet har fått opplysninger om at det er brukt skytevåpen på stedet, men har foreløpig ikke kommet i kontakt med noen som er skadet etter bruk av skytevåpen.

– Det er mange vitner på stedet, og vi undersøker om det har vært brukt skytevåpen. Vi er ikke i kontakt med noen som er skadd av skytevåpen, sier Hekkelstrand.