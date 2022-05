Biden: – Vet ikke om utkastet er genuint

– Vi vet ikke om utkastet er genuint, eller om det reflekterer den endelige avgjørelsen til Høyesterett, sier Biden.

Mandag publiserte det anerkjente mediehuset Politico et utkast fra Høyesterett hvor det konservative flertallet angivelig går inn for å oppheve domsavgjørelsen «Roe v. Wade» fra 1973 som dannet grunnlaget for folks rett til selvbestemt abort.

Fakta: Abortsaken i USA * USA har ingen formalisert, nasjonal abortlov tilsvarende den vi har i Norge. Det er i stedet sedvanerett, etablert gjennom en høyesterettsavgjørelse fra 1973, som sikrer kvinners rett til abort. Saken omtales som «Roe vs. Wade». * Kjennelsen slo fast at amerikanske kvinner har rett til å ta abort helt fram til fosteret er levedyktig. I USA settes denne grensen så sent som i 23. eller 24. uke i svangerskapet. I Norge godtas abort bare unntaksvis etter uke 22, og norske kvinner som vil ta abort etter uke 12, må sende søknad til en abortnemnd. * Delstatene kan foreslå og vedta egne abortlover, men disse kan utfordres gjennom rettssystemet. Høyesterett har som regel stadfestet den grunnleggende retten til selvbestemt abort i slike saker, men de har åpnet for begrensninger i kvinners mulighet til å avbryte svangerskap. * Abortspørsmålet er svært betent i USA. Motstanden er særlig sterk i konservative delstater i sør og i Midtvesten. I mer liberale områder på øst- og vestkysten er folk i større grad for kvinners rett til abort. * Den siste tiden har abortspørsmålet i økende grad blitt polarisert, i likhet med andre politiske spørsmål. Siden 2001 har flere hundre delstatslover som begrenser eller forbyr abort blitt innført. Enkelte initiativer som styrker abortretten er også blitt godkjent. * Meningsmålinger har over tid vist at et flertall i den amerikanske befolkningen ønsker å bevare «Roe vs. Wade». * Etter at president Donald Trump utpekte tre høyesterettsdommere og sørget for et solid konservativt flertall i amerikansk høyesterett (seks mot tre), har flere delstater laget lover som kan utfordre de tidligere avgjørelsene i høyesterett. Kilder: TT, Washington Post, Guttmacher

Ifølge utkastet vil Høyesterett nå gå inn for å la hver enkelt stat bestemme hvorvidt abort skal være lov eller ikke.

Biden understreker at hans administrasjon har argumentert for Roe, og at det har vært loven i USA i snart 50 år. Presidenten har også krevd at den ikke overstyres.

– Dersom Høyesterett bestemmer seg for å overstyre Roe, så vil det være våre folkevalgte sitt ansvar å beskytte kvinners rettigheter til egne valg. Og det vil være opp til befolkningen å stemme på de som er for selvbestemt abort under mellomvalget i høst, sier Biden.

26 stater har signalisert at de vil være klar til å forby abort, dersom «Roe v. Wade» blir overstyrt.

– Jeg mener at kvinnens rett til å bestemme er helt fundamental, sier Biden.