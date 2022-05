Shelly (40) reiser på kryss og tvers av USA for gi kvinner et valg

Shelly Tien haster mellom flyplasser, leiebiler og videosamtaler med kjæresten.

Hun er en av 50 leger som under politisk betente omstendigheter reiser på kryss og tvers av USA for å gi kvinner et tilbud som blir stadig mer innskrenket. Et reelt valg om de vil ta abort, eller gjennomføre svangerskapet.

Lege Shelly Tien får seg en lur på flyet mellom Birmingham, Alabama til Atlanta, Georgia, i mars Foto: Reuters/Evelyn Hockstein

USAs høyesterett skal innen juni komme med en avgjørelse som får store konsekvenser både for kvinners liv og det politiske miljøet i landet. Da skal skjebnen til den føderale abortretten avgjøres.

Ifølge et lekket notat det anerkjente mediehuset Politico har publisert, har det konservative flertallet i høyesterett bestemt seg: Abortretten skal fjernes.

En rekke delstater har allerede innført strenge innskrenkinger. Blant annet har Texas forbudt aborter etter at fosterets hjerteslag kan oppdages. Det er i praksis et forbud etter uke seks, på et tidspunkt mange ikke har oppdaget at de er gravide.

Shelly Tien i samtale med en pasient ved familieplanleggingsklinikken i Florida. Foto: Reuters/Evelyn Hockstein

Tien sa opp jobben sin på klinikken for høyrisiko-graviditeter i Illinois i januar 2021, og flyttet til Florida for å jobbe på familieplanleggingsklinikken i Jacksonville. Siden har hun stort sett vært på reisefot, skriver Reuters.

Hun ønsker å hjelpe kvinner som er uønsket gravide på steder hvor lokale leger enten nekter, eller ikke kan hjelpe dem.

Disse 26 delstatene vil forby abort 22 delstater har allerede utformet lovgivning som umiddelbart vil forby abort, dersom Roe mot Wade skulle bli opphevet i høyesterett. I tillegg er det ventet at ytterligere fire delstater vil følge etter, disse er uthevet i kursiv: Alabama

Arizona

Arkansas

Georgia

Florida

Idaho

Indiana

Iowa

Kentucky

Louisiana

Michigan

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nord-Dakota

Ohio

Oklahoma

Sør-Carolina

Sør-Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vest-Virginia

Wisconsin

Wyoming Kilde: Washington Post, Guttmacher Institute

Men om få måneder kan mye se annerledes ut. I en rekke konservative delstater kan abortrettighetene bli kraftig innskrenket eller i praksis opphevet.

Tilgangen til abort har blitt dårligere for amerikanske kvinner i flere stater. Dette rammer spesielt ressurssvake kvinner som ikke har råd til å reise til stater hvor abortlovene er mer liberale.

Storesøsteren til den 24 år gamle pasienten som nettopp har fått utført en abort, takker Shelly Tien. Foto: Reuters/Evelyn Hockstein

Tien ønsker ikke å spekulere i hvordan situasjonen vil være i USA uten føderale abortlover, men hun sier at hun er bekymret for at noen kvinner vil bruke helsefarlige metoder for å avslutte svangerskapene sine.

– Min plan er å alltid utføre aborter. Jeg gjør det lovlig, og jeg kommer til å følge statlige restriksjoner der de finnes. Hvordan de blir, vet jeg ikke, sier hun til Reuters.

Abortklinikker i seks amerikanske stater, er per nå avhengig av tilreisende abortleger.

Shelly Tien gir en pasient i Oklahoma en pille som skal fordrive embryoet. av de 20 kvinnene som fikk utført abort på klinikken denne dagen, kom 17 fra Texas. Foto: Reuters/Evelyn Hockstein

– Sikkerhetssituasjonen og stigma gjør at mange lokale leger i konservative stater kvir seg for å gjøre denne jobben, sier Zack Grinrich-Gaylord fra organisasjonen, Trust Women Oklahoma til Reuters.

New York kan bli frihavn

New York-guvernør Kathy Hochul, som også er demokrat, sier at hennes delstat kan bli en frihavn for abortrettigheter.

– For alle som trenger tilgang til behandling, vil vår stat ta dere imot med åpne armer. Abort vil alltid være trygt og tilgjengelig i New York, skriver hun på Twitter.

Shelly Tien snakker med kjæresten på facetime fra hotellrommet i Birmingham, Alabama. Foto: Reuters/Evelyn Hockstein

Det er ventet at abortsaken kan prege mellomvalget i USA i høst.

Dersom notatet stemmer, vil det medføre at det blir opp til hver enkelt delstat å avgjøre om abort skal være tillatt eller ikke og det vil bli store forskjeller i rettigheter fra delstat til delstat.

Fakta om abortstriden i USA * USA har ingen formalisert, nasjonal abortlov tilsvarende den vi har i Norge. I stedet er det en høyesterettsavgjørelse fra 1973 som sikrer kvinners rett til abort. Kjennelsen omtales som «Roe vs. Wade». * En senere kjennelse slo fast at amerikanske kvinner har rett til å ta abort helt fram til fosteret er levedyktig. I USA settes denne grensen så sent som i 23. eller 24. uke i svangerskapet. I Norge godtas abort bare unntaksvis etter uke 22, og norske kvinner som vil ta abort etter uke 12, må sende søknad til en abortnemnd. * Abortspørsmålet er svært betent i USA. Motstanden mot abort er særlig sterk i konservative delstater i sør og i Midtvesten. I mer liberale områder på øst- og vestkysten er folk i større grad for kvinners rett til abort. * Over tid er abortspørsmålet i økende grad blitt polarisert, i likhet med mange andre politiske saker i USA. * Meningsmålinger har over tid vist at et flertall i den amerikanske befolkningen ønsker å bevare «Roe vs. Wade». * Tidligere president Donald Trump fikk utnevnt hele tre høyesterettsdommere, og alle disse anses som politisk konservative. Dermed fikk USAs høyesterett et konservativt flertall. * Domstolen jobber for tiden med å vurdere en abortlov som er vedtatt i Mississippi. Den forbyr de aller fleste aborter etter 15. uke i svangerskapet. En kjennelse er ventet i sommer. * Et utkast til kjennelse i Mississippi-saken ble lekket til nyhetsnettstedet Politico og publisert 2. mai. Utkastet tyder på at høyesterett vil godta loven i Mississippi og i praksis oppheve den føderale retten til abort som ble sikret med kjennelsen «Roe vs. Wade». (Kilder: AFP, TT, Washington Post, Guttmacher, NTB)



– Mange rettigheter i fare

Mange mener dette i så fall betyr den kraftigste innskrenkningen i rettigheter de siste 50 årene. Demokratene ønsker føderal abortlovgivning og president Joe Biden sier en slik avgjørelse av høyesterett kan sette flere rettigheter som ikke er grunnlovsfestet i spill.

– Det bekymrer meg veldig at vi nå etter 50 år skal bestemme at kvinner ikke lenger skal ha retten til å velge selv, sier Biden under en pressebrief.

Han sier videre at flere rettigheter kan bli trukket med i dragsuget:

Høyesteretts avgjørelse skjer etter at daværende president Donald Trump fullstendig rokket ved maktbalansen i domstolen.

Han fikk utnevne tre dommere. De ble håndplukket fra folden av dommere som ble ansett å være verdikonservative, blant annet i abortspørsmålet.