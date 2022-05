Endelig kreftfri – kan bli feiring med Premier League-opprykk

– Det har gått en stund siden forrige oppdatering, men i løpet av den tiden har jeg heldigvis fullført min kreftbehandling, skriver Bournemouth-spiller David Brooks på Twitter tirsdag ettermiddag.

Det var i oktober i fjor at nyheten om at Brooks var rammet av krefttypen Hodgkin lymfom etter at han trakk seg fra landslagssamling med Wales.

– Det har kommet som et sjokk for meg og familien min, men prognosene er positive. Jeg er trygg på at jeg kommer tilbake for fullt, og at jeg kan være tilbake på banen så fort som mulig, sa 24-åringen i en uttalelse da.

Kan ikke vente på comebacket

Et halvt år senere kommer gladmeldingen.

– Jeg er svært fornøyd med at behandlingen var vellykket, og at jeg nå kan si at jeg er kreftfri, skriver Brooks og takker samtidig helsepersonell og supportere for all støtte på veien.

Brooks var sist på banen for Bournemouth borte mot Peterborough 29. september 2021, ifølge nettstedet Transfermarkt.

Nå vil han tilbake på fotballbanen så fort som mulig.

– Jeg kan ikke vente til å være ute på banen å spille foran dere (supporterne) om ikke altfor lenge.

Brooks ble spådd en lysende karriere og ble tidlig koblet til langt større klubber enn Bournemouth. Waliseren mistet store deler av 2019/20-sesongen med en ankelskade da Bournemouth rykket ned fra Premier League.

Han spilte blant annet tre av fire kamper med flagget på brystet under forrige fotball-EM.

MÅL: Det er ikke alle fotballspillere forunt å score mot Manchester City - på Ethiad. Det har David Brooks gjort. Foto: Dave Thompson

Kan rykke opp tirsdag

Neste Bournemouth-kamp for Brooks kan fort bli et Premier League-oppgjør.

I fraværet av den lettbente teknikeren har Bournemouth levert en solid sesong – og ligger på en andreplass i Championship. Med seier mot Nottingham Forest tirsdag kveld er laget fra sørkysten klar for Premier League.