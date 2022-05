Familie våknet til en hai i stua

Da Tina Moseid Espejord fra Andøya i Kristiansand gikk inn i stua tirsdag morgen, oppdaget hun noe uventet på gulvet.

– Da jeg kom inn, så jeg en klissvåt hai, og jeg skjønte ikke hvordan en hai kunne ligge i stua mi, forteller hun til TV 2.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

– Tydelige kloremerker

Espejord, mannen og deres to tvillingsønner på seks år grublet lenge over hvordan haien hadde havnet i huset deres.

Sørlandskvinnen lagde flere scenarioer for å prøve å finne ut hvordan det i det hele tatt var mulig. Til slutt konkluderte de med at det måtte være katten deres, Bambi, som sto bak.

– Jeg så noen tydelige kloremerker på haien som kom fra katten, forklarer hun.

FANGET HAIEN: Tina Moseid Espejord har konkludert med at det må være katten deres, Bambi, som har tatt haien med inn i huset. Foto: Privat

Ifølge Espejord pleier Bambi å komme hjem med sjøstjerner, småfisk og dyr etter at hun har vært nede ved sjøen like ved huset:

– Av og til er katten klissvåt, så det er tydelig at den liker å fiske litt. Men den har aldri kommet hjem med en hai før, ler hun.

Katten har mest sannsynligvis tatt haien inn gjennom katteluka ettersom ingenting annet sto åpent, og alarmen var på gjennom natten.

– Det er litt rart at katten har klart det, for katten og haien er cirka like lange, forteller Espejord.

Haien ble målt til cirka 40 centimeter.

SJELDEN: Haiarten som Tina Moseid Espejord fant i stua si er sjelden ifølge havforsker. Foto: Privat

Sjelden art

Planen nå er å kjøre haien ut til en liten øy i nærheten og legge den i en maurtue der.

– Maur spiser pent, så forhåpentligvis kan jeg komme tilbake og hente et skjelett vi kan ha som et minne, sier hun til TV 2.

Ettersom hun har to sønner på seks år, kommer de nok til å lage en liten montasje av skjelettet.

Forsker Otte Bjelland ved Havforskningsinstituttet sier til Fædrelandsvennen at de ofte blir oppringt om rare fiskeobservasjoner, men at de aldri har fått en rapport fra et stuegulv før.

Han forteller at haien er en hvitflekket glatthai som er sjelden i Norge.

– Disse artene kan forville seg inn på grunt vann, og i dette tilfellet er det utvilsomt snakk om et ungt individ, sier Bjelland til avisa.