Varsler storøvelse - hundrevis av amerikanske soldater skal slippes ut over Indre Troms

Forsvaret varsler en ny storøvelse i nord. Hundrevis av amerikanske soldater skal flys ut fra Alaska og slippes i fallskjerm over Altevann i Indre Troms.

Flere hundre amerikanske soldater reiser neste uke vestover til Norge for å delta i en ny, storstilt forsvarsøvelse knyttet til nordområdene.

Tirsdag kaster de seg utfor i fallskjerm over Altevann i Indre Troms.

Ny amerikansk-norsk øvelse

Det var Nordlys som først meldte om den nye storøvelsen som skal gjennomføres allerede neste uke.

Øvelsen, som har fått navnet Swift Response 22, er en del av en ny amerikansk-norsk militærøvelse som skal gjennomføres i Nord-Norge.

Swift Response 22 gjennomføres i Nord-Norge bare uker etter at militærøvelsen Cold Response ble gjennomført i Bardufoss.

Foregår i flere land samtidig

I en pressemelding skriver talsperson for Hæren, Eirik Skomedal, at beliggenheten, klimaet og øvingsområdene gjør Norge og det norske Forsvaret til et attraktivt øvingsland og en attraktiv øvingspartner.

Det er første gang i historien at US Army sin arktiske avdeling fra Alaska kommer til Norge for en militærøvelse i forbindelse med Swift Response 22.

I tillegg til at soldater flys fra Alaska og slippes i fallskjerm ned over Indre Troms, skal det også foregå skarpskyting i skytefeltene i Indre Troms.

Swift Response 22 vil foregå i flere andre europeiske land i samme tidsrom. Målet med øvelsen i Nord-Norge skal være å forberede tropper på de utfordringene som er særegne for arktiske områder.

«Hensikten med øvelsen er å vise vilje og evne til å gjennomføre hurtig innsettelse av større styrker over lange avstander», skriver Forsvaret.

Har varslet økt aktivitet

Det har lenge vært kjent at Forsvaret har planlagt økt aktivitet i Nord-Norge frem til sommeren i år.

I tillegg til Cold Response som ble gjennomført rundt Bardufoss, har blant annet den amerikanske marinen trent på krigføring i arktiske strøk de siste ukene.

Til Nordlys opplyser major Skomedal at skipet USS Kearsage er tilbake i Tromsø for å hente personell før de setter kursen tilbake mot USA.