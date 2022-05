I fjor fikk populært NRK-program internasjonal kritikk – gjør ikke endringer

Programleder Marte Stokstad mener at enkelte land kan bli skuffet over «Adresse» i år også. Det gjøres ikke endringer, selv om programmet skapte furore i utlandet i fjor, etter at panelet lo av en artists familietragedie.

Hvert år har NRK slike «Adresse»-program, hvor en folkejury og en gruppe kjendiser evaluerer årets bidrag i verdens største sangkonkurranse.

Programmet endrer navn etter hvilket land som er vertsnasjon, så i år heter det «Adresse Torino».

Fredag og lørdag sendes de to siste episodene av «Adresse Torino», ledet av programleder Marte Stokkstad.

I fjor, da programmet het «Adresse Rotterdam», fikk NRK kritikk fra Spanias artist Blas Cantó etter at et klipp hvor de snakket svært negativt om ham gikk viralt.

Tullet om dødsfall

Både folkejuryen og kjendisene ga Cantó en lav score, før et medlem av folkejuryen informerte om at Cantó mistet både bestemoren og faren i tiden hvor låten ble skrevet.

Mannen i folkejuryen ga ham derfor fire poeng, som var en betydelig høyere score enn andre ga. Da svarte Else Kåss Furuseth:

– Du ga fire likevel? Din sjuke jævel.

Flere lo av kommentaren som ble gitt etter at de ble opplyst om familietragedien. Dette reagerer Cantó på, og skrev at slike videoer gjorde det vanskelig for ham å bygge opp sjelen hans igjen etter tragedien.

– Ingen vet hva jeg går gjennom eller innsatsen jeg gjør for å holde meg i live, skrev han på Twitter, og fikk mye sympati.

Den nevnte videoen er slettet, men før det hadde den rundt en million visninger på Twitter. Videoen ble omtalt av TV-stasjoner og aviser i både inn- og utland. Det var tydelig at flere mente at NRK gikk altfor langt i å tulle med dødsfallene.

Ikke endringer

Selv om videosnutten fra «Adresse Rotterdam» ble kritisert i flere land, mener Stokstad at mye handlet om misforståelser. Hun var programleder i fjor også, da programmet var midt i en mediestormen.

– Det var en klassisk «lost in translation»-sak. Det er det som er problemet når man tar ut et strekk av en prat slik. Da skjønner man ikke tonen eller hva som har blitt sagt før. Det var noen som oversatte en liten del, som ingen i Norge reagerte på. Det kan bli litt kommentarer på sånt.

– Samtidig er det sånn at «Eurovision Song Contest» betyr mye for folk. Så folk engasjerer seg, og det er bra. Det er et program hvor vi skal sitte og evaluere låtene, og det er det hele «Eurovision» handler om. Det må være greit å si man ikke liker noe.

– Ikke personlig

NRKs pressekontakt bekrefter også til God kveld Norge at ingen endringer blir gjort på dette området. Vi kan altså ikke forvente at panelet får temaer de ikke kan snakke om, eller beskjed om å være mer fintfølende.

– Er det noe dere skal gjøre for å unngå en sånn situasjon i år?

– Vi kan ikke slutte å si hva vi mener, det ville vært døden for programmet. Vi har skjønt at det kan være strekk som kan tas ut av sin sammenheng. Det kan vi ikke helt skånes for. Noen land kommer til å bli skuffet, fordi noen i panelet ikke liker låten. Men man huske at dette handler ikke om landet, og det er ikke personlig. Det er en evaulering av musikken, og det må vi få lov til, svarer Stokstad avslutningvis.