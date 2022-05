Putin til Macron: – Vesten kan bidra til å stoppe grusomhetene i Ukraina

For første gang på over en måned snakket presidentene Vladimir Putin og Emmanuel Macron sammen på telefon. Samtalen varte i over to timer i ettermiddag. Ifølge en uttalelse fra Kreml skal Putin ha bedt om at våpenforsyningene inn til Ukraina stanses.

– Vesten kan bidra til å stoppe disse grusomhetene ved å utøve passende innflytelse på myndighetene i Kiev, samt ved å stoppe forsyningene av våpen til Ukraina, sa presidenten i en uttalelse fra Kreml, gjengitt av franske La Nouvelle Observateur.

Han sa også i følge uttalelsen at Kiev var «uforberedt på seriøst arbeid» under fredsforhandlingene.

Den franske presidenten offentliggjorde sent tirsdag ettermiddag et sammendrag av sin del av samtalen.

Ba om fortsatt Azovstal-evakuering

Ifølge uttalelsen oppfordret presidenten Russland til å leve opp til ansvaret som permanent medlem av Sikkerhetsrådet. Macron ba Putin om umiddelbart å stoppe krigshandlingene i Ukraina.

Samtalen skjedde i samme tidsrom som ukrainske medier meldte at russiske styrker stormet stålverket Azovstal i beleirede Mariupol. Etter en våpenhvile hvor sivile hadde blitt evakuert ut.

Macron uttrykte dyp bekymring for Mariupol og situasjonen i Donbass. Han ba Putin om å tillate fortsatt evakuering av Azovstal-anlegget. I tillegg må de evakuerte selv få velge hvor de vil dra, i samsvar med internasjonal lov.

Samtalen varte i to timer og ti minutter. Det er mer enn en måned siden de to snakket sammen på telefon sist. De to har ikke hatt kontakt siden massakren i byen Bucha i Ukraina ble avdekket.

President Macron er den europeiske lederen, som har hatt hyppigst kontakt med Vladimir Putin etter at krigen startet. Macron gjennomførte samtalen i egenskap av fransk president, men også fordi Frankrike har presidentskapet i EUs råd dette halvåret. Siden desember i fjor har de to presidentene snakket sammen nesten tjue ganger.