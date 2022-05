Russisk angrep mot stålverket i Mariupol

Den russiske hæren opplyste tirsdag ettermiddag at de har begynt å angripe stålverket Azovstal i havnebyen Mariupol i Ukraina med artilleri og fly, melder nyhetsbyråene AFP og Reuters.

Ifølge The Kyiv Independent har russiske soldater prøvd å bryte seg inn i stålverket tirsdag. Avisen skriver at dette skjer etter en natt med intens bombing, som skal ha drept to sivile, og viser til ukrainske Pravda.

BOMBING: Stålverket i Mariupol mandag. I løpet av natten har havnebyen vært under kraftige artilleriangrep fra Russland. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / NTB

Anklager Ukraina

Russland på sin side hevder å ha startet angrepet fordi ukrainske soldater forsøkte å «utnytte evakueringen av sivile» til egne formål.

ØDELEGGELSER: Et bilde fra innsiden av stålverket etter nye russiske angrep tirsdag. Foto: Azov Regiment / Reuters / NTB

– Det var erklært våpenhvile da sivile skulle evakueres fra stålverkets område. Men ukrainske soldater på fabrikken forsøkte å utnytte situasjonen, heter det i en melding som fredag ble viderebrakt av det statskontrollerte nyhetsbyrået Ria.

Forsvarsdepartementet i Moskva sier at styrker fra den russiske hæren og fra det Russland kaller Donetsk folkerepublikk, har begynt å ødelegge stillingene til de ukrainske styrkene.

Visekommandant Svjatoslav Palamar for Azov-bataljonen bekrefter nyheten om at russiske soldater har stormet fabrikken.

– Det er sant, sier han til nyhetsbyrået AP.

Fabrikken anses som den siste gjenværende bastionen av ukrainsk motstandsstyrke i Mariupol, som ellers er under russiske styrkers kontroll.

RAKETTANGREP: Pro-russiske tropper avfyrer raketter under kamper i nærheten av Azovstal-stålverket i Mariupol mandag. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / NTB

Stormet fra flere hold

Tidligere tirsdag sa den lokale politisjefen i Mariupol, Mykhailo Versjinin, til ukrainsk TV at russiske styrker hadde begynt å «storme fabrikken fra flere steder».

Ifølge Denys Sjlega, kommandant for den ukrainske nasjonalgardens tolvte operative brigade som også er ved Azovstal, at 200 sivile fortsatt er ved fabrikken. To av disse skal være barn.

SIVILE: Nærmere 200 sivile skal fortsatt befinne seg i bunkers i stålverket i Mariupol. Søndag drev FN evakuering fra stedet. Foto: David Arakhamia / Azov Handout / Reuters / NTB

Visestatsminister Iryna Veresjtsjuk sa tirsdag at om lag 150 sivile hadde blitt evakuert fra fabrikken, og at et hundretalls var igjen.

– Vi trenger flere dager til å ferdigstille denne operasjonen, sa hun.

Evakueringen av sivile fra stålverket har pågått hele dagen, og ifølge FN har en kolonne med over 100 sivile blitt evakuert tirsdag ettermiddag og ankommet Zaporizjzja.

Det skal være snakk om 101 sivile som har oppholdt seg inne i Azovstal-verket i flere uker, i tillegg til 25 sivile fra områder i nærheten av stålverket.

Evakueringen ble organisert av FN og Røde Kors.