Real Madrids krigerånd: – Et vinnermaskineri

En helt spesiell vinnerkultur befinner seg i den spanske hovedstaden – et faktum søndagens motstander er mer enn klar over.

Se Atlético Madrid-Real Madrid på TV 2 Sport 1 og Play søndag fra kl. 20.30.

Real Madrid er klar for Champions League-finale etter en snuoperasjon av de sjeldne mot Manchester City.

Manchester City-oppgjøret var langt fra det første hvittrøyene har kloret seg tilbake i for å snu til seier.

I kvartfinalen ble Rodrygo og Karim Benzema heltene etter en kruttsterk start fra Chelsea. Før det sendte Carlo Ancelottis mannskap PSG ut av turneringen etter nok en dramatisk snuoperasjon, med hat trick på 17 minutter signert Karim Benzema.

Det ruver tilsynelatende noe helt unikt i gangene på Santiago Bernabéu.

– Dette er storheten i klubben. Det er en klubb som aldri lar deg senke armene når det virker som om alt er over. Den gir deg styrken til å fortsette, å tro ... Vi spilte en kamp mot en veldig sterk rival. Når alt virket å være over, så vi etter den siste energien for å utjevne, sa Carlo Ancelotti etter onsdagens Champions League-bragd, gjengitt i Independent.

Den enestående vinnerkulturen som befinner seg i den spanske hovedstaden er ikke minst tydelig hos spillerne.

– Den store dyden til denne klubben er å aldri gi opp, å slåss helt til slutten. Den er i hymnen vår: «Vi kjemper til slutten, Real!». Det er vår ånd, å aldri gi opp, sa Casemiro ved kampslutt.

– En inspirasjon

Krigerånden som gjennomsyrer hovedstadsklubben når til og med ut til andre sporter. Tennisstjernen Rafael Nadal innrømte at han ble inspirert av Real Madrid i sin tre timers lange kamp mot David Goffin i Madrid Open på torsdag, som han til slutt vant.

SEIER: Rafael Nadal seiret torsdag mot David Goffin i Madrid Open. Tennisstjernen ble inspirert av Real Madrids comeback mot Manchester City. Foto: ISABEL INFANTES

– I går var en uforglemmelig kveld. Ånden som Real Madrid har er bare utrolig, og var for meg i dag på sett og vis en inspirasjon, sa Nadal etter den vanskelige seieren, sitert i blant annet Daily Express.

Det kommer ikke som noen overraskelse at Real Madrids Champions League-eventyr inspirerer. På det europeiske toppnivået er de i en helt egen liga. Finalen mot Liverpool, som spilles 28. mai, blir de kongehvites femte finale på de siste ni sesongene.

INSPIRERER: Krigerånden i Real Madrid inspirerer andre idrettsstjerner. Foto: ISABEL INFANTES

Og til tross for mange opptredener som har vært alt annet enn overbevisende, klarer de nærmest alltid å kave seg til en eller annen form for medalje, enten den er hjemlig eller internasjonal.

– Real Madrid har store deler av sesongen vist at de rett og slett er et vinnermaskineri. Det er feilskjær her og der, men de har en helt enorm evne til å vinne på dårlige dager, sier TV 2s fotballekspert, Mina Finstad Berg om Champions League-finalistene.

Tilbakeblikk for Simeone og co.

Søndag møter Real Madrid sin bitre hovedstadsrival, Atlético Madrid – et lag som i aller høyeste grad kjenner til den iboende vinnerviljen hos «Los Blancos».

Få supportere har nok glemt det hjerteskjærende tapet mot Madrid-rivalene i Champions League-finalen i 2014.

UTLIGNINGEN SITTER: Her setter Sergio Ramos 1-1 mot Atlético Madrid i Champions League-finalen i 2014. Foto: PAUL HANNA

Den gang ledet Diego Simeones menn 1-0 helt fram til siste spilleminutt. Men, som om det var skrevet i stjernene, steg Sergio Ramos til værs på et hjørnespark tre minutter på overtid, og headet kontant inn utligningen.

Finalen gikk til ekstraomganger, og endte til slutt med et ydmykende 1-4-tap for Atlético Madrid.

Snuoperasjonen mot Manchester City vil føles altfor kjent for Simeone og co. når det barkes sammen til hovedstadsduell på søndag.

Real Madrid er stinne i selvtillit foran kampen, med ligagullet allerede plassert i troféskapet og nok en europeisk finale i vente.

Det blir et skremmende utgangspunkt for et Atlético Madrid, som opplever det som best kan beskrives som en berg- og dalbane av en sesong. Der de vant LaLiga ikke langt unna dette tidspunktet forrige sesong, kjemper de nå med nebb og klør om en plass blant Europas gjeveste.

