Slik blir årets sommervær

Ifølge meteorologens prognoser ser det ut til å bli en kaldere og våtere sommer enn normalt. Men det er fremdeles håp for alle som er glad i sol og varme.

Vibeke Thyness er statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt og jobber med sesong- og langtidsvarsling.

Hun understreker at de ikke kan gi en værmelding så langt frem i tid, men at flere faktorer kan gi en indikasjon på hva slags vær vi kan forvente oss de neste månedene.

VÅRBAD: To jenter hopper i havet i en nydelig vårvær på Sørenga sjøbad. Foto: Javad Parsa / NTB

– Vi kan se om det ser ut til å bli kjøligere, varmere, tørrere eller våtere enn normalt. Og med normalt mener jeg gjennomsnittet av temperaturen og nedbøren de siste 30 årene, sier Thyness til TV 2.

– Når vi kommer med prognoser for sommerværet, er det i stor grad basert på havtemperaturene globalt og hvordan det fordeler seg, forklarer hun.

Kan bli kaldere og våtere

Ifølge Thyness ser det ut til at vi må vente litt ekstra lenge på den gode og varme sommeren i år, spesielt i Nord-Norge.

– Vi kan ikke forvente tre måneder med masse høytrykk og sol. Det ser ut til å bli litt kaldere og våtere enn normalt, særlig i mai og juni.

Det er kysten langs Vestlandet og Nord-Norge som kan forvente seg mesteparten av nedbøren som ser ut til å komme tidlig denne sommeren, ifølge Thyness.

På Sør- og Østlandet ligger det derimot an til litt hyggeligere temperaturer og tørrere vær.

LANGTIDSVARSLING: Meteorolog Vibeke Wauters Thyness jobber i Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo. Der jobber hun med sesong og langtidsprognoser. Foto: Tore Meek / NTB

– På Sør- og Østlandet ser det ut til å bli litt varmere enn normalt i juni og juli. Det kan absolutt bli mye fint vær i sommer, men prognosene tilsier at det fineste været kommer på sensommeren.

– Den veldig varme våren ser ut til å la vente på seg. I Nord-Norge kommer nok ikke sommeren for fullt før i juli og august, sier Thyness.

Slik blir 17. mai-været

Når det gjelder den neste måneden, kan statsmeteorologen fortelle at det er meldt mildere i ukene fremover. Det kan love godt for 17. mai-feiringen.

– Det er vanskelig å si noe om 17. mai med sikkerhet. Prognosene spriker veldig, men vi kan tenke oss at det blir noe mildere, i hvert fall på Sør- og Østlandet. Per nå ser det også ut til at det blir relativt tørt, sier Thyness.

Varmt ved Middelhavet

Har du planlagt en utenlandstur i Europa i sommer? Da kan du risikere svært høye temperaturer og lite nedbør.

VARMT VED MIDDELHAVET: I Hellas kan det bli en tørr og varmt sommer. Foto: Halvard Alvik / NTB

– Jo lenger sør i Europa, jo varmere ser det ut til å bli. Skal vi tro prognosene kan det bli svært tørt og varmt ved Middelhavet i sommer. Resten av Europa er det vanskelig å si noe om, da det ikke er så mange avvik som tyder på at temperaturene er unormale.

– Det er bare i Norden og Skandinavia det ser ut til å bli en kaldere og våtere sommer enn normalt, sier Thyness.