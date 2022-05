Brukt Tesla til én million: Dette får du

Tesla er uten tvil Norges mest solgte nybil så langt i 2022. Per april er det registrert over 5.000 eksemplarer av den amerikanske elbilen i Norge. Tallet er mye høyere enn i fjor, selv om bilsalget i fjorår var rekordhøyt og Tesla ble Norges mest solgte merke.

Det har etterhvert blitt mange år med høyt Tesla-salg – og det drypper også ned på bruktmarkedet.

I skrivende stund ligger det over 1.000 brukte Tesla til salgs på finn.no. Her er det mye å velge mellom.

Millionbil

Akkurat nå venter mange utålmodig på at nye Model S og Model X skal komme. De er sterkt forsinket. Kanskje det frister å finne en "ventepølse" på bruktmarkedet? De råeste modellene der er heftige saker.

Sorterer du på pris – med de dyreste øverst – ser du at de disse koster en drøy million kroner.

Men hva får du egentlig, om du går for de aller dyreste?

Til den prisen får du for eksempel en 2021-modell av SUV.en Model X – med Long Range plus-batteriet, sju seter, Performance og Ludicrus. Disse bilene er også det som omtales som Raven-modeller.

Hvis du ikke er bevandret i Tesla-verden er det noen begreper her som nok bør oppklares.

Med opptil sju seter, god rekkevidde, firehjulsdrift, masse bagasjeplass og hengerfeste, er Tesla Model X populær også som bruktbil.

Lynende rask

Performance og Ludicrus betyr at du får største motor denne bilen var tilgjengelig med på dette tidspunktet. Effekten er oppgitt til 772 hestekrefter på hjemmesidene til Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

0-100 km/t leveres på brennkjappe 2,8 sekunder. Helt hinsides tall for en fullvoksen SUV.

Men om du fortsatt synes det blir for tamt, kan du trøste deg med at verstingutgaven av den nye Model X-en har over 1.000 hestekrefter, og gjør samme øvelse på 2,6 sekunder. Da blir imidlertid også prisen en helt annen ...

Brukt Tesla: Er dette et smart kjøp?

2019-modellene er viktige

I 2019 kom det som Tesla Norge kalte nye Model S og Model X – og som ofte omtales som Raven. Disse fikk noen viktige oppgraderinger:

En ny drivlinje som ga vesentlig forbedret rekkevidde til begge bilene. Forbedringen ble gjort uten å øke bilenes batterikapasitet. Model S klarer da opptil 652 kilometer – mens Model X får opptil 580 kilometers rekkevidde

Bilene fikk også et forbedret ladesystem, som lar bilene ta imot opptil 145 kW på den tidens generasjon av Tesla Superchargere, og opptil 200 kW på V3-Superchargere.

Luftfjæringssystemet ble også vesentlig forbedret og bilene fikk fullstendig adaptiv demping. Fjæringssystemet tilpasser seg automatisk kjøring og kjøreforhold. Løsningen er utviklet av Tesla, og kan forbedres og videreutvikles gjennom trådløse programvareoppdateringer.

Snart kan vi få rimelig «Kina-Tesla» – uten ratt

Interiøret til Tesla domineres av den stående infotainmentskjermen.

Holder seg godt

Tesla har generelt holdt seg godt i pris på bruktmarkedet. Blant annet fordi prisene på nybilene ofte har steget underveis. Et godt utbygd ladenettverk har også vært viktig for mange. Her gjorde Tesla noe smart, da de lanserte bilen i 2013.

Model X er tilgjengelig med både seks og sju seter – og kan trekke tilhenger på opptil 2,2 tonn. Det gjør at den er aktuell for mange norske familier. Selv om de fleste nok klarer seg fint med 75D eller 100D.

Det finnes én Model S blant de ti dyreste Teslaene på bruktmarkedet. Det er en 2021-modell Performance.

Vi tar med at Model S også er de billigste du kan få tak i på bruktmarkedet. Laveste priser starter faktisk på under 200.000 kroner.

Dette må du sjekke

Dette sier Brooms bilekspert Benny Christensen om brukt Tesla:

Det man bør ta en ekstra kikk på, er dekkene. På noen av bilene har disse blitt skjevt slitt bak. Forstilling og bremser bør også sjekkes litt nøye. En runde med nye bremseskiver og klosser koster 17.000 kroner. Håndbrekket kan henge. Dugg i hovedlampene kan forekomme og de fancy dørhåndtakene kan nekte å komme ut/gå inn igjen. Også parkeringssensorene har det vært noe trøbbel med. På biler som har gått langt kan bærearmene bak bli ødelagt.

Den generelle byggekvaliteten er ikke helt på nivå med BMW, Mercedes og Lexus. Jeg mener likevel at det å eie en Tesla uten garanti ikke er noe skumlere enn å eie en annen bil uten garanti. For du behøver i alle fall ikke bekymre deg for diesel-forbud, høye drivstoffpriser, registerreim-skift, turbohavari, utslitt kamaksel, feil på drivstoffpumper, tette partikkelfiltre eller ødelagte vannpumper. En elektrisk motor har knapt bevegelige deler i forhold til en forbrenningsmotor og den generelle driftssikkerheten er svært god.

Leter du opp en fint eksemplar i god teknisk stand, så mener jeg at dette kan være et smart bilkjøp og jeg tror du blir fornøyd.

Video: Brukt Tesla Model S? Dette må du vite:

De som kjøpte denne bilen for noen år siden gjorde noe smart