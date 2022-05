Solbakken hyller manager-forbildene: − Har forandret fotballen

Tirsdag og onsdag kveld: Se Champions League-semifinalene på TV 2 Sport 1 eller TV 2 Play.

Liverpool mot Manchester City og Jürgen Klopp mot Pep Guardiola.

Engelsk fotball har nærmest blitt bortskjemt med disse duellene de siste årene − og denne uka kan «den perfekte managerduellen» bli en realitet:

Både Liverpool og Manchester City er favoritter til å ta seg videre til Champions League-finalen.

Det vil sikre en manager-duell i finalen som landslagssjef Ståle Solbakken ville likt å se. 54-åringen er mektig imponert over det Klopp og Guardiola har utrettet de siste årene.

− De har betydd ekstremt mye for den internasjonale fotballens utvikling, sier Ståle Solbakken til TV 2.

LANDSLAGSSJEF: Her gir Ståle Solbakken instruksjoner til spillerne under samlingen i mars. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Først ut i Champions League-semifinalen i kveld er Klopp og Liverpool når Villarreal er motstander. Selv er Solbakken på plass som TV 2s ekspert i Spania når Real Madrid onsdag tar imot Manchester City og Pep Guardiola.

Sistnevnte er en mann Ståle Solbakken har møtt flere ganger, og er en mann Solbakken mener har stått for en ny tidsreise i den moderne fotballen.

− Guardiola er en av trenerne som du i et historisk perspektiv har forandret fotballen med det han gjorde da han tok over Barcelona og siden videreførte i både Bayern München og Manchester City, mener Solbakken.

I løpet av sine sine første år som trener vant Guardiola 18 av 25 mulige titler som trener. Hans «Tiki-taka»-fotball sjarmerte Fotball-Europa.

Merket Guardiola hadde noe spesielt umiddelbart

Solbakken mener at Jürgen Klopp er et perfekt eksempel på hvordan en trener har utviklet sine ferdigheter.

− I Tyskland var det kontringer og «gegenpress» han konsentrerte seg om, men i Liverpool har han vært flink til å videreutvikle spillet mot etablert og ha flere strenger å spille på. Han har gjort det mer komplett, sier Solbakken.

− Hvordan rangerer du Klopp og Guardiola som trenere i et historisk perspektiv?

− De er høyt, høyt der oppe. Pep er nok hakket foran med tanke på å presentere noe helhetlig og noe nytt. Når det kommer til å flytte fotballen og inspirere mange, så er han en av dem som er aller høyest der oppe. Så har du det litt unike − sett utenfra − med Klopp som ser ut som en person som har klarer miksen mellom å være en av gutta på et veldig høyt nivå til å være «The Big Boss» når du trenger det, sier Solbakken.

Han har selv møtt Pep Guardiola flere ganger privat. Han presiserer at hans foreløpig eneste møte med Klopp var på sidelinjen som Köln-trener.

− Når du møter Guardiola: Er det sånn at du med en gang merker at han har noe spesielt ved seg?

− Ja, det vil jeg si. Han er genuint opptatt av spillet og du merker umiddelbart at han er ekstremt opptatt av detaljer, sier Solbakken.

AMPERT: Ståle Solbakken og Pep Guardiola kranglet langs sidelinjen da FC København møtte Barcelona i Champions League for tolv år siden. Foto: JAVIER SORIANO

Ser etter detaljer å kopiere

Landslagssjefen − som i juni starter på Nations League-kvalifiseringen med Norge − ser fram til å være på plass på stadion når Real Madrid og Manchester City møtes til semifinale i Champions League onsdag kveld.

− Jeg får mye inspirasjon av sånt. Det å sitte på en god plass på en fullsatt stadion, i et oppgjør mellom to av de beste lagene i Europa med et ekstremt press på seg, der hver pasning kan være avgjørende: Da blir du inspirert og prøver å fange opp detaljer som du kan ta med deg videre, forklarer Solbakken.

Han sier det både kan handle om ting han tar med seg videre − og ting han ikke tar med seg videre.

− Det kan være alt fra avstander i laget til posisjonering offensivt og defensivt. Det kan også være hvordan de utnytter en enkeltspillers spisskompetanse, spesielt hvis jeg har en lignende type på mitt lag, sier Solbakken som eksempler på ting han ser etter.

– Kanskje litt stygt sagt

54-åringen er heller ikke i tvil om at en annen managerlegende står på sidelinjen når Guardiola og Manchester City gjester Santiago Bernabéu onsdag kveld.

Carlo Ancelotti (62) ble nylig den første manageren til å ha vunnet ligaen både i Italia, England, Frankrike, Tyskland og Spania.

− For meg er han mer en «feelgood-manager». Jeg har møtt han noen ganger i Europa, og han er på en måte ikke den som kommer med de største overraskelsene. Det er kanskje litt stygt sagt, men han er en ingen spillere har noe vondt å si om. Han håndterer de største stjernene og klarer å matche det med å bringe inn unge spillere. Det gjør han med stor ro, sier Solbakken.

Det siste gjenværende laget i Champions League ledes av Unai Emery, en 50 år gammel spanjol som i sin tid ledet Sevilla til tre titler i Europaligaen. I år har han imponert voldsomt med Villarreal, og i kveld er han avhengig av nok en prestasjon som sjokkerer fotballverden for å ta seg til finalen. Liverpool leder nemlig 2-0 fra det første oppgjøret i England.

Ståle Solbakken, selv Liverpool-sympatisør, mener imidlertid det er Pep Guardiolas menn som må tåle favorittstempelet til å vinne årets Champions League.

− Det skal nok mye til for at ikke Liverpool er et av lagene som tar seg til finalen. Real Madrid har jo en magisk evne til å ta seg videre i Champions League, men jeg tror fort det går mot en hel-engelsk finale. Jeg har en liten følelse på at Pep klarer det nå, sier Ståle Solbakken.

Tirsdag: Se Villarreal-Liverpool på TV 2 Sport 1 eller TV 2 Play fra kl. 20.00.

Onsdag: Se Real Madrid-Manchester City på TV 2 Sport 1 eller TV 2 Play fra kl. 20.00.