Bjørndalen tror han er ferdig med Kina

I midten av mars leverte Ole Einar Bjørndalen en skriftlig evaluering til sine kinesiske skiskytterledere, etter en OL-sesong som ikke gikk etter planen.

I evalueringen ramset han opp en rekke ting som måtte endres på dersom Kina skal kunne utvikle seg som skiskytternasjon, men siden har det vært stille fra kineserne.

– De svarer ikke på evalueringen, og det er litt overraskende etter snart to måneder, sier Bjørndalen.

Kontrakten hans som landslagssjef løp ut i mars. Bjørndalen har vært i jobben siden høsten 2019.

– Anser du deg som ferdig med jobben i Kina?

– Ja, jeg gjør egentlig det. Jeg har ikke fått noen tilbakemelding fra Kina, og ikke vært i noen dialog siden midten av mars, heller. Det virker som de har nok å stri med. Så fra min side ser det ut som jeg er ferdig, sier han.

GULLSELFIE: OL på hjemmebane ble en sportslig nedtur for Ole Einar Bjørndalens elever, men han fikk i det minste tatt en selfie med de norske gullgutta etter stafetten. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Flere steder i Kina har vært rammet av nye nedstengninger de siste ukene og månedene grunnet koronautbrudd.

Krav om Europa

Bjørndalen har hatt sporadisk kontakt med utøverne sine underveis, selv om kontrakten hans altså gikk ut for over en måned siden.

– Jeg laget et treningsprogram fram til 1. mai, men da datoen kom, var det fortsatt ingen endring. Da skrev jeg til utøverne at de fikk kontakte egen region og teamleder for veien videre, sier han.

I utgangspunktet var han interessert i å fortsette som kinesisk landslagssjef, tross mye motgang med pandemi og reisenekt til Europa.

– Jeg føler vi ikke er ferdig med jobben vi startet. Vi hadde hatt motivasjon til å fortsette hvis vi kunne ha fulgt min opprinnelige plan. Siden OL har vi ikke hørt noe fra lederne, så nå er det ikke noen planer som er klare i fortsettelsen med Kina, forklarer Bjørndalen.

Han har hatt med kona Darya Domratsjeva i trenerteamet.

– Det hadde vært ålreit å ha en dialog om hvordan kineserne tenker, for hvis de har tenkt å være i Kina og trene, ville det vært lite aktuelt uansett. Men hvis teamet hadde kommet i Europa og vært der store deler av året, ville det vært interessant å trene dem videre. Dessverre er det ikke bra nok å være 90 prosent av tiden i Kina, på deres nivå, sier Bjørndalen.

FORTSATT KORONASTENGT: Korona har ødelagt mye for Ole Einar Bjørndalens muligheter som kinesisk landslagssjef. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Det var også mye av essensen i evalueringen.

– Det måtte vært på våre premisser, for det er på den måten vi har størst mulighet til å få utøverne gode. Det har jeg skrevet en veldig klar tilbakemelding på. Hvis de var interessert i det, kunne vi diskutert. Men slik det ser ut nå, har de tenkt å gå sin egen vei, sier han.

Mye tøffere å være trener

Bjørndalen tror at de kinesiske skiskytterne også kommende sesong vil holde seg mest i hjemlandet, selv om resten av verden i stor grad har gjenåpnet etter korona.

– Og så har de de kinesiske vinterlekene til vinteren. Jeg tipper de prioriterer det og dropper verdenscupen. For dem er de lekene nesten større enn OL. Der har de mulighet til å vinne, og det gir stor berømmelse, i tillegg til at det er mye økonomi inne i bildet, forteller han.

Selv har 48-åringen, som i lange perioder har jobbet fra morgen til kveld de siste årene, planer om noe så uvanlig som et hvileår.

– Jeg kommer nok til å prioritere litt mindre reising. Det har vært for mye. Jeg og Darya vil nok skru voldsomt ned på tempoet, vi trenger mer familietid, sier Bjørndalen.

Han sier treneryrket har gitt mersmak, selv om læringskurven tidvis har vært svært bratt.

– Jeg hadde aldri trodd treneryrket var så interessant. Alle sier at det er totalt forskjellig fra det å være utøver, og det stemmer. Du må være enda mer påskrudd som trener. Som utøver er du veldig egoistisk og klar på hvor veien skal gå, mens som trener er det tolv forskjellige veier og tolv forskjellige utøvere. Det har gått i ett, døgnet rundt, hele veien. Så det er ikke tvil om at det er tøffere å være trener enn utøver, sier 48-åringen.