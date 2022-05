Ancelotti hinter til Haaland-savn: – Vi har ikke en veldig høy spiss

MADRID (TV 2): Real Madrid-trener Carlo Ancelotti (62) antyder at han kunne tenkt seg en annerledes spisstype i troppen.

Etter at Real Madrid ikke signerte en ny spiss i fjor sommer, var det mange som tvilte på hvor alle målene skulle komme fra.

Under tirsdagens pressekonferanse før returoppgjøret mot Manchester City i Champions League fikk Ancelotti spørsmål om nettopp dette.

Benzema er i sitt livs form med 42 mål så langt, mens Vinícius Junior gjør sin soleklart beste sesong i karrieren med 18 fulltreffere.

På spørsmål om Benzema eller andre deler av lagets angrepsspill har overgått forventningene han hadde før sesongen, svarer Real Madrid-sjefen:

– Benzema har gjort det veldig bra og Vinícius har forbedret seg mye på dette området. Marco Asensio har scoret mange mål (12), vi har hatt mål av Luka Modric, av Toni Kroos …

– Jeg mener laget har håndtert situasjonen veldig bra offensivt, sier Ancelotti, men han understreker det som kan tolkes som et tegn på at han aller helst hadde ønsket seg en spiss av typen Erling Braut Haaland i troppen:

– Vi har hatt vanskeligheter til tider når motstanderne våre har lagt seg veldig lavt og kompakt, for vi har ikke en veldig høy spiss. Vi har lidd litt mot lavtliggende lag.

ETTERTRAKTET: Selv om han har slitt med skader skader, er Erling Braut Haaland på tredjeplass på toppscorerlisten i Bundesliga. Foto: Martin Meissner

Haaland har blitt sterkt koblet til Real Madrid de siste to årene og oppfyller med sine 194 centimeter på strømpelesten beskrivelsen til Ancelotti.

Ancelotti påpeker at han mener de fant en løsning på savnet etter hvert.

– Vi har klart å justere på det i det siste med mer bevegelighet, flere ballberøringer og flere bevegelser uten ballen.

Ifølge TV 2s opplysninger er Manchester City klare favoritter i kampen om Haalands signatur, men det er fortsatt ikke avgjort. Real Madrid er fortsatt en utfordrer, til tross for at klokken tikker for Pep Guardiola og mot Carlo Ancelotti.

Fristen for å utløse Haaland-klausulen i Borussia Dortmund er i juni, slik TV 2 kunne opplyse om i forrige uke.

Kevin de Bruyne stilte tirsdag ettermiddag til pressekonferanse for Manchester City. Der fikk han spørsmål om lagkamerat og spiss Gabriel Jesus.

Brasilianeren har vist strålende form i det siste, men kobles vekk fra klubben i forbindelse med den mulige signeringen av Haaland. Arsenal har blitt nevnt som en høyaktuell destinasjon, der han i så fall vil gjenforenes med tidligere assistenttrener Mikel Arteta.

– Siden han kom til City, har jeg hatt et godt forhold med ham. Han spiller med så mye energi. Jeg har aldri hatt noen tvil om kvalitetene hans. Han er fortsatt så ung. Jeg håper jeg kan spille med ham mange flere ganger, for han gjør oss bedre, sier De Bruyne om Jesus.

