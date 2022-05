Et skrikende behov for sommervikarer: – Aldri opplevd lignende

Det er kritisk mangel på arbeidskraft i flere sektorer. Det er godt nytt for alle som er på jakt etter sommerjobb. Her får du ekspertenes tips.

Sommeren begynner å nærme seg med stormskritt. Når mellom to og tre millioner mennesker skal ut i ferie, gir det en gyllen mulighet for studenter til å skaffe seg en fot innenfor arbeidslivet, og kanskje til og med lande drømmejobben.

Anna Hestdal Borstad (20) skal jobbe på Illums Bolighus i Trondheim for andre året på rad. Hun forteller at hun gleder seg til sommeren kommer.

– Jeg elsker interiør og synes det er veldig stas å få jobbe her. Det er spesielt gøy på sommeren, for da føles det ut som man er litt fast ansatt, sier Borstad til TV 2.

– Jeg skulle ønske jeg var ung nå, det finnes så mange muligheter, sier Henrik Øhrn, fagansvarlig i HR Norge.

Han forteller det at er arbeidstakers marked og at det er gode muligheter for å finne seg en sommerjobb man virkelig har lyst på, fremfor å ta til takke med det som er ledig.

HETT MARKED: Fagansvarlig i HR Norge, Henrik Øhrn, forteller at han aldri har opplevd en lignende etterspørsel etter arbeidskraft. Foto: Sverre Chr. Jarild/Lysbordet

– Arbeidsmarkedet er veldig hett om dagen. Jeg vil si langt over normalen, om man sammenligner med 2018 og 2019, sier Øhrn.

De tre første månedene i 2022 ble det utlyst over 204.000 stillinger, ifølge tall fra NAV. Det er nesten dobbelt så mange som i 2018 og 2019, da det ble utlyst rett i overkant av 113.000 og 133.000.



Mulighetene er mange, men det betyr ikke nødvendigvis at det er enkelt å finne den jobben man ønsker seg.

– Minst 40 prosent av alle jobber blir aldri lyst ut. Man må i stor grad oppsøke bedriftene og banke på dører selv. Det kan være både tøft og utfordrende for mange, sier Ørhn.

Han legger til at denne tendensen er særlig kjent når det gjelder sesongarbeid, deltidsstillinger og praktisk arbeid.

Karriereveilederens råd Ta kontakt med bedriften du ønsker å jobbe i. Bank på dører, send en åpen søknad og følg opp med en telefon eller mail.





Tenk bredt. Ikke forvent at du lander drømmejobben med en gang





Vær proaktiv. Kontakt kjente og forhør deg om det finnes noen ledige stillinger.





Sett deg noen konkrete mål om hvor mange søknader du skal sende ut per uke.





Skreddersy søknaden til den gjeldene jobben. Generelle søknader er aldri en god idé.





Forbered deg godt til intervjuet. Vær klar over at du må fortelle kort om deg selv og hvilke egenskaper du har som passer godt til jobben.





Når du har dine første uker på jobb så pust med magen. Det er ingen som forventer at du skal kunne alt med en gang.





Si ja til nye oppgaver, vær læringsvillig og be om feedback.



Kilde: Barbro Mosseng, Karrierehuset.no

– Mange får seg jobb gjennom kjentfolk. Jeg vil anbefale alle som ønsker seg sommerjobb å se seg ut noen steder de ønsker å jobbe, for å så ringe eller trappe opp hos bedriften, sier Ørhn.

Tar det ikke for gitt

Anna Borstad forteller at hu synes det er luksus å jobbe med noe hun interesserer seg for.

– Jeg jobbet i matbutikk tidligere, men søkte meg hit fordi jeg synes dette er mer givende. Jeg tar det ikke som en selvfølge å kunne jobbe med noe jeg liker, sier hun.

MULIGHET: Anna Hestdal Borstad sier sommerjobbene har vært et godt springbrett inn i arbeidslivet. Foto: Privat

Ifølge Borstad har hun ikke hørt om noen som har slitt med å få seg jobb.

– Nesten alle mine venner har jobb. Det er i hvert fall ingen som har lyst på jobb som ikke har fått det.

Selv fikk hun høre om muligheten på Illums Bolighus gjennom svigerbroren.

– Han var med på å planlegge bygget butikken ligger i og fortalte meg at det fantes en mulighet. Da gikk jeg til butikken selv og sa at jeg ønsket å jobbe der. Jeg tror man rett og slett på være litt på selv om man skal skille seg ut, sier Borstad.

I disse yrkene er det flest ledige jobber

Følgende store næringer skilte seg ut med flest ledige jobber i 2021 sammenlignet med normalåret 2019, ifølge Fri Fagbevegelsen.

Overnatting og servering: (30.459)

Bygg og anlegg: (24.806)

Varehandel: (49.096)

Industri: (23.382)

Helse- og sosialtjenester: (109.734)

– En del bransjer har slitt lenge av ulike grunner. Bygg- og anleggsbransjen har slitt med mange nye prosjekter og lite tilgang på utenlandsk arbeidskraft. IT har hatt en utfordring i mange år med eksplosiv vekst i behov ute i virksomhetene, sier Henrik Øhrn fra HR Norge.

Derfor er gartnerier avhengig av utenlandsk arbeidskraft

Han legger til at pandemien også kan ha skremt folk litt vekk fra flere bransjer, særlig restaurant- og hotellbransjen.

– Det er nok naturlig å tenkte at mange er litt reserverte med å søke seg til stillinger hvor man har sett at det er sjanse for å bli permittert. Restriksjonene er jo hevet nå, men flere bransjer vil merke ettervirkningene av av dette, sier Øhrn.

Blir mer kresne

Mangelen på arbeidskraft gir større muligheter for sommervikarene til å velge og vrake i aktuelle jobber. Det resulterer i at ungdom og nyutdannede blir mer kresne, ifølge Bjørn Wiik, konserndirektør for kommersielle aktiviteter i Adecco Norge.

– Fortsatt er nok en del kandidater kresne. Det er bedre muligheter for å forhandle om både lønn og ferie, sier Wiik.

Derfor valgte Arild (42) å si opp jobben som fastlege

Han påpeker at butikkjobb eller arbeid som kan utføres ute er blant de mest populære i sommer.

– Det er langt færre som vil ha jobb innen transport og logistikk enn før, der sliter vi med å få tak i folk. Mange svensker som tidligere fylte opp restaurantbransjen om sommeren har også forsvunnet. Det åpner for flere serveringsjobber for nordmenn.

Han understreker at han aldri har sett et lignende arbeidsmarked i nyere norsk historie.

– Det er svært krevende tider for mange arbeidsgivere, sier Wiik.