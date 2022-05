Mann erkjenner straffskyld etter skogbrann

Forrige uke fikk en mann status som mistenkt etter en skogbrann på Espeland utenfor Bergen. Politiadvokat Øystein Horn bekrefter til TV 2 at mannen nå erkjenner straffskyld.

– Det jeg kan si nå er at han erkjenner straffskyld. Brannen oppstod i forbindelse med brenning av hageavfall og kvist som kom ut av kontroll, sier han.

Det var Bergens Tidende som omtalte saken først.

SKOGBRANN: En mann erkjenner straffskyld etter skogbrannen på Espeland utenfor Bergen i forrige uke. Foto: Marit Hommedal / NTB

Etterforskningen er ferdig

Horne sier at det er ingenting som tyder på at mannen har har startet skogbrannen med vilje, og at han var uheldig.

– Vi må ta en uaktsomhetsvurdering og påtalevurdering av saken, for å se hvor den juridisk sett hører hjemme. Så må vi se på hvilken type avgjørelse som kommer fra oss. Det gjenstår å se.

Han opplyser også at saken er ferdig etterforsket.

Flere ble evakuert

Det var tirsdag i forrige uke at politiet fikk melding om en brannen. Den spredte seg raskt over et stort område, og det var på et tidspunkt fare for bebyggelsen i området.

Flere boliger ble evakuert.

– Det er seks boliger som er evakuert, men de er ikke evakuert lenger enn bakover i nabolaget. Det er cirka 25 personer det er snakk om, sa politiets innsatsleder Øystein Magnussen.

BRANN: Brannhelikoptre og sivilforsvaret bistod i slukkingen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Både brannhelikopter og Sivilforsvaret bistod med å slukke brannen. Det samme gjorde tankbiler fra nabokommunene Askøy og Øygarden.

I tillegg ble en brannbil fra Haakonsvern og sivilforsvaret sendt til stedet.

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 15.30, og klokken 22 meldte de at det var kontroll på stedet. Det ble jobbet med etterslukking utover natten.