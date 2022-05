Nå blir også kaffen dyrere: – Det er jeg glad for

Det er ikke noen hemmelighet at nordmenn er glad i kaffe, og vi ligger høyt oppe på listen over de som drikker mest på verdensbasis.

Tim Wendelboe er tidligere verdensmester i barista-kunst og sitter på en årrekke med erfaringer fra kaffeindustrien. Ifølge han drikker personer over 16 år i Norge rundt ni kilo per innbygger. Årsaken til dette store kaffeforbruket, kan kobles opp mot våre kulturvaner.

– For nesten 100 år siden var det avholdsbevegelsen og kirken som promoterte kaffe som den sosiale drikken. Fordi alle drakk alkohol hele tiden, ble edruhet sett på som en bra ting. Det å servere kaffe når man fikk besøk, ble en naturlig del av vår kultur, og kan nesten bli sett på som vår «sosiale olje».

Etter krigen var Norge et fattig land, men vi hadde mye klippfisk som vi kunne bytte bort. Da ble det satt i gang en bytteavtale med portugisere og brasilianere som ønsket klippfisk og i gjengjeld sendte god kaffe til Norge, ifølge kaffeeksperten.

– Dette gjorde at vi slapp å kjøpe dårligere kaffe fra andre land, og vi ble rett og slett vant til den litt høyere kvaliteten på kaffen. Dette tror jeg også har gjort til at vi drikker mer, fordi det smaker så godt, sier Tim til God morgen Norge.

Kaffeprisene stiger

Brasil er verdens største kaffeproduserende land, men med jevne mellomrom skjer det noe som påvirker kaffeproduksjonen deres.

– Det kommer frost i Brasil. Når kaffeplantasjene og trærne blir utsatt for frost, visner trærne og de kan ikke produsere kaffebønner. Dette gjør at tilbud og etterspørselsbalansen endrer seg og prisene øker.

Kaffeprisene kan også stige på grunn av økte kostnader på gjødsel og olje, eller påvirkes av matpriser og arbeidskost. Hovedårsaker er likevel frost i Brasil.

– Det høres kanskje litt rart ut med frost i et tropisk land. Før så dyrket brasilianerne kaffe lengre sør i landet, hvor det var kaldere. Mesteparten av denne produksjonen ligger nå lengre nord i landet. Likevel er det fortsatt tilfeller av frost der. Det skal ikke mer til enn at det i en periode er under syv grader før treerne begynner å visne. Hvis temperaturen blir enda lavere kan trærne faktisk dø, og da må de plantes på nytt.

Tim, som også er kaffeimportør, er derimot glad for at prisene på kaffen nå øker.

– Prisen har vært nesten den samme i 50 år nå, hvor den har ligget på rundt 1 dollar per halvkilo for råvarene. Det gjør at produsentene som produserer ofte ikke får dekket produksjonskostnadene, sier Tim og fortsetter:

– Når jeg nå importer, så ligger prisen på 2 dollar per halvkilo for råvaren, noe som for meg er veldig lavt. Prisene går stadig litt opp og ned. Når det er frost i Brasil så øker prisene, men i det store og det hele så har det ikke så mye å si på prisen i butikk. Man kan si at en kaffekopp på en halv desiliter koster nå 2 kroner, versus hvor det før kostet 1 krone og 50 øre.

– Billig og god kaffe eksister ikke

Verdensmesteren forteller at det som regel er en sammenheng mellom pris og kvaliteten på kaffen man kjøper. Stort sett får man god kvalitet dersom man betaler en god pris.

– En ting jeg kan garantere er at du får ikke billig og god kaffe – det eksister ikke.

UTHEVE SØDME: En god kopp hever kaffeopplevelsen. Fasongen på koppen har noe å si på hvordan kaffen smaker. Denne koppen er utviklet for å utheve sødme i kaffen. Foto: God morgen Norge

Under andre verdenskrig hadde de ikke kaffe i det hele tatt. De lagde dermed noe som minnet om kaffe.

– De pleide å lage kaffeerstatning utfra enten Sikoriplanten eller gule erter. Når en lagde sikorikaffe tok en roten til sikoriplanten, som er en salatplante, og ristet den. Planten blir da brent, også smaker det litt som kaffe og litt lakris. Gule erter var ganske vanlig i Norge på den tiden, og hvis man hadde kaffe i tillegg, så kunne man spe kaffen. Dersom man ikke hadde kaffe i det hele tatt, kunne en drikke brente, gule erter. Jeg har smakt dette, og det er ikke spesielt godt, sier Tim.

I dag har vi heldigvis mye bedre kaffe enn hva de hadde under andre verdenskrig. Ifølge Kim er dette det du trenger for å lage god kaffe: god kaffe, godt vann og rent og bra utstyr.