Kaos i Shanghai – her blir sykehjemsbeboer feilaktig fraktet til likhuset

Begravelsesagenter måtte returnere en mann i likpose etter å ha oppdaget at han var i live.

En aldrende mann på et sykehjem i Shanghai ble feilaktig erklært død og lagt i likpose. Et videoopptak viser øyeblikket flere personer i beskyttelsesutstyr oppdager at noe er galt. De sjekker likposen og det oppstår forvirring.

Se videoen øverst i saken

Opptaket, som har gått viralt i Kina, tolkes som et bevis på kaoset som råder i den covid-stengte millionbyen. Folk på den twitterlignende plattformen Weibo, uttrykker både skrekk og vantro.

Raser mot myndighetene

«Problemene i Shanghai blir avslørt», skriver en bruker. «Dette er overlagt drap» skriver en annen. Mange stiller spørsmål ved tilliten til velferdssystemet under den langvarige nedstengingen.

Shanghai anses ofte som den mest moderne og progressive byen i Kina. De lokale myndighetene i Shanghai bekrefter hendelsen til nyhetsbyrået AP.

Politimenn i beskyttelsesutstyr sjekker leveranse-arbeidere på sykkel og moped i gaten i Shanghai mandag. Foto: AFP, Hector Retamal

Straffet

Myndighetene opplyser også at fem offentlig ansatte er straffet, og legen som erklærte personen har mistet lisensen sin.

Den eldre mannen er fremdeles i live og i stabil tilstand, opplyser myndighetene mandag.

Videoen har spredt seg som ild i tørt gress på sosiale medier i Kina. AP har ikke funnet kilden til opptaket, men verifiserer videoen gjennom personer som er lokalkjent og snakker dialekten på opptaket, samt at den samsvarer med det myndighetene selv forteller.

En person går i gata under lockdown i Shanghai mandag 2. mai. Foto: Hector Retamal.

Strenge tiltak

De fleste av byens 25 millioner innbyggere har vært innesperret hjemme i flere uker mens myndighetene kjemper for å få koronasmitten under kontroll. Myndighetene begynner først nå forsiktig å lette på tiltakene.

Kina har ikke gitt slipp på sin «null covid»-strategi. Det betyr at det ikke skal forekomme smitte utenfor karantenesentrene.